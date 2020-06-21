  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Олимпика: Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Будем дальше делать тесты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Олимпика: Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Будем дальше делать тесты

Премьер-лига
(1 голосов)

Даниэль Романовский рассказал о ситуации с переносом матча

Хавбек Олимпика: Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Будем дальше делать тесты
Новина українською

Полузащитник донецкого "Олимпика" Даниэль Романовский прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча 27-го тура УПЛ с "Карпатами".

"Будем делать повторные тесты. Исходя из этого, будем смотреть, что делать дальше. Ситуация не очень хорошая, готовы были играть. Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Настроение не очень хорошее.

Пока не могу делать никаких заявлений. Будем проводить тесты и решать, что делать дальше", – рассказал Даниэль Романовский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Даниэль Романовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Футбол NEWS"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...