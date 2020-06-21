Хавбек Олимпика: Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Будем дальше делать тесты

Полузащитник донецкого "Олимпика" Даниэль Романовский прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча 27-го тура УПЛ с "Карпатами".

"Будем делать повторные тесты. Исходя из этого, будем смотреть, что делать дальше. Ситуация не очень хорошая, готовы были играть. Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Настроение не очень хорошее.

Пока не могу делать никаких заявлений. Будем проводить тесты и решать, что делать дальше", – рассказал Даниэль Романовский.