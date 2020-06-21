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Хавбек Олимпика: Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Будем дальше делать тесты
Даниэль Романовский рассказал о ситуации с переносом матча
Полузащитник донецкого "Олимпика" Даниэль Романовский прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча 27-го тура УПЛ с "Карпатами".
"Будем делать повторные тесты. Исходя из этого, будем смотреть, что делать дальше. Ситуация не очень хорошая, готовы были играть. Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад. Настроение не очень хорошее.
Пока не могу делать никаких заявлений. Будем проводить тесты и решать, что делать дальше", – рассказал Даниэль Романовский.
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Источник:"Футбол NEWS"
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