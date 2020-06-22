И снова ошибка против Зари. Сомнительное решение Романова лишило луганчан основного центрального защитника

Матчи с участием "Зари" после карантина редко обходятся без судейских ошибок. В противостоянии с "Александрией" Арановский не проявил последовательности и назначил только пенальти в ворота луганчан, хотя были такие же основания указать на одиннадцатиметровую отметку и в штрафной площадке команды Шарана. В игре с "Колосом" был отменен легитимный гол Никиты Каменюки, а поединок между "Динамо" и "Зарей" ознаменовался провалом арбитра в поле Николая Балакина, за что тот, по неофициальной информации, отстранен от судейства.

И вот новая история – удаление Евгения Чеберко во вчерашнем поединке "Зари" против "Десны". Все бы ничего, однако нынче кадровая ситуация "Зари" настолько сложная, что ощутима потеря любого бойца. А когда эта потеря из-за несправедливости – и подавно.

Судейский эксперт Сергей Шебек так и не нашел логического объяснения решению Виталия Романова назначить пенальти и показать вторую желтую карточку Евгению Чеберко на 90+7-й минуте за попадание мяча ему в руку. Вот критерии определения игры рукой:

Далее – комментарий Сергея Александровича.

- Мы знаем критерии, и под эти критерии не подходит решение Романова, которое он принял на 90+7-й минуте. И особо острый вопрос – за что он удалил игрока "Зари"? Между бьющим игроком и Чеберко было близкое расстояние, удар был очень сильным, рука защитника "Зари" была в естественном положении, он не играл рукой умышленно, а мяч случайно попал в руку. Если даже теоретически дискутировать на предмет назначения / не назначения пенальти, то относительно желтой карточки, которая стала для Чеберко второй, и речи быть не может. Это в ситуации, когда "Заря" и так испытывает кадровый голод.

Вспомнил эксперт подобный эпизод с полуфинального кубкового матча "Минай" - "Динамо", когда мяч попал в руку Кнышу, Монзуль пересмотрела повтор и не назначила пенальти. Аналогичная ситуация. Но здесь Романов принял диаметрально противоположное решение.

Добавим, что, к счастью, ошибка рефери не лишила "Зарю" турнирных очков – она ​​победила 2:1.