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И снова ошибка против Зари. Сомнительное решение Романова лишило луганчан основного центрального защитника

Премьер-лига
(3 голосов)

Десна - Заря 1:2. Судейский анализ матча

И снова ошибка против Зари. Сомнительное решение Романова лишило луганчан основного центрального защитника
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Матчи с участием "Зари" после карантина редко обходятся без судейских ошибок. В противостоянии с "Александрией" Арановский не проявил последовательности и назначил только пенальти в ворота луганчан, хотя были такие же основания указать на одиннадцатиметровую отметку и в штрафной площадке команды Шарана. В игре с "Колосом" был отменен легитимный гол Никиты Каменюки, а поединок между "Динамо" и "Зарей" ознаменовался провалом арбитра в поле Николая Балакина, за что тот, по неофициальной информации, отстранен от судейства.

И вот новая история – удаление Евгения Чеберко во вчерашнем поединке "Зари" против "Десны". Все бы ничего, однако нынче кадровая ситуация "Зари" настолько сложная, что ощутима потеря любого бойца. А когда эта потеря из-за несправедливости – и подавно.

Судейский эксперт Сергей Шебек так и не нашел логического объяснения решению Виталия Романова назначить пенальти и показать вторую желтую карточку Евгению Чеберко на 90+7-й минуте за попадание мяча ему в руку. Вот критерии определения игры рукой:

И снова ошибка против Зари. Сомнительное решение Романова лишило луганчан основного центрального защитника - изображение 1

Далее – комментарий Сергея Александровича.

- Мы знаем критерии, и под эти критерии не подходит решение Романова, которое он принял на 90+7-й минуте. И особо острый вопрос – за что он удалил игрока "Зари"? Между бьющим игроком и Чеберко было близкое расстояние, удар был очень сильным, рука защитника "Зари" была в естественном положении, он не играл рукой умышленно, а мяч случайно попал в руку. Если даже теоретически дискутировать на предмет назначения / не назначения пенальти, то относительно желтой карточки, которая стала для Чеберко второй, и речи быть не может. Это в ситуации, когда "Заря" и так испытывает кадровый голод.

Вспомнил эксперт подобный эпизод с полуфинального кубкового матча "Минай" - "Динамо", когда мяч попал в руку Кнышу, Монзуль пересмотрела повтор и не назначила пенальти. Аналогичная ситуация. Но здесь Романов принял диаметрально противоположное решение.

Добавим, что, к счастью, ошибка рефери не лишила "Зарю" турнирных очков – она ​​победила 2:1.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Романов Десна (Чернигов) Сергей Шебек Евгений Чеберко
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 11:13
Как по мне, так пенальти чистый. А вот желтая карточка совершенно несправедлива. Ведь умышленной игры рукой не было
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+4
-1
Referee-12 (Александрия)
22.06.2020 в 11:06
Верное решение арбитра! Мяч летел в сторону ворот, встретился с рукой защитника - это 11-метровый удар и ЖК! А господа эксперты, при всём уважении, судили в совершенно другое время и по другим правилам. Так что всё по делу, согласно рекомендаций.
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+2
-3
drkrovley (Кейкос)
22.06.2020 в 11:02
просто суркоднище тянут в эвропу , где суперклюб опять вздрючат луганы и мольды
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+2
-6
avatar
anonimus (Київ)
22.06.2020 в 12:00
drkrovle, "днище" - це твій розум
Ответить
+3
-1
drkrovley (Кейкос)
22.06.2020 в 12:18
анонистус закрой хлебало
0
-1
белорус (Киев)
22.06.2020 в 12:20
Кейкос Вася, я тоже не поклонник Суркисов, но лучше тянуть ДК с их уровнем игроков и длины скамейки, чем Зарю, которая, ну вылезет она в квалификацию ЛЧ и сдуется, условно говоря, какому-то польскому Леху или тому же Ференцварошу, или, например, чемпиону Норвегии. С нового сезона половину игроков Зари могут уйти назад после аренды (Леднев, Тымчик), вторая - разбежаться по третьесортным клубам Европы (Михайличенко, Чеберко и кто там ещё), плюс финансирование клуба нестабильное. А зачем нам команда в еврокубках, которая неспособна там набирать очки для всеобщего рейтинга. Единственный плюс Зари и минус ДК - это тренеры. Скрипник - это серьёзный тренер с новыми идеями и подходами, Михайличенко - просто мямля, без всяких эмоций в должности физрука, не более.
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+1
-1
drkrovley (Кейкос)
22.06.2020 в 12:23
Ну во первых, я не Вася, Во вторых -лучше команда боец, с характером, а не нытики. Мне лучше смотреть игру Зари , чем этих .Вспомни как Заря играла в Европе( пусть и не совсем удачно..) Каждый вправе иметь свое мнение.
0
-2


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