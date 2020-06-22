Эксперт из Италии заметил 4 ошибки украинских арбитров в 5 противоречивых эпизодах с ВАР

Лука Марелли, бывший главный рефери в Серии А 2005-2008 годов, а сегодня телеэксперт и блогер по вопросам судейства, пересмотрел несколько эпизодов из УПЛ и Кубка Украины и заявил о проблемах с трактовкой протокола ВАР.

Каждую неделю он разбирает около 30 матчей.

Это примерно 1000 страниц текста. Я горжусь своей работой, мой блог - это страсть быть арбитром.

"Заря" - "Динамо" (26 тур. Момент, когда Кендзера пошел в подкат против Михайличенко. Арбитр Балакин сначала просто зафиксировал фол, а после подсказки арбитра ВАР Бойка показал Кендзере желтую карточку)

Это нарушение, но не красная карточка. А теперь поговорим о арбитре ВАР. Мог ли он обратиться к главному, чтобы тот пересмотрел эпизод? Ответ однозначен - нет. Почему? Потому что это нарушение не было непоправимым и не тянуло на удаление.

Арбитр мог показать желтую карточку, так как в протоколе ВАР четко указано, что он имеет на это право.

"Минай" - "Динамо" (полуфинал Кубка Украины, момент, когда после удара Соля мяч попал в руку Кнышу)

Арбитр ВАР не имел права подсказывать главному рефери - потому рука была очень близко к телу, это обычный контакт, это не пенальти. Такие моменты сложные для понимания, они зависят от личной интерпретации арбитра. У нас в Италии очень много полемики по поводу таких эпизодов. В будущем надо найти способ, чтобы не возникало споров.

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"Заря" - "Динамо" (26 тур, рука Попова после удара Кабаева)

В еще одном похожем эпизоде ​​с другого матча арбитр тоже не назначил пенальти. Это обычный игровой момент, все было сделано правильно. Рука находилась близко к телу, поэтому это не пенальти. Ни арбитр ВАР, ни главный рефери не ошиблись.

"Десна" - "Заря" (22 тур, подкат Лунева в борьбе с Мостовым)

Это однозначно желтая карточка - не красная. В начале контакта ноги игрока находились на газоне. Только потом они поднимаются выше. Подсказка от арбитра ВАР - это ошибка, фол не тянул на красную карточку. Главная судья матча [Монзуль] тоже перестаралась.

"Динамо" - "Александрия" (25 тур, пенальти за фол Ковальца на Цитаишвили)