Палкин: Если посмотреть на чемпионат, то не видно существенной разницы между текущим сезоном, прошлым или позапрошлым

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свои мысли относительно очередного чемпионства команды.

– Сергей Анатольевич, каким вам запомнится 13-е чемпионство "Шахтера"?

– Перед игрой с "Александрией" отрыв первой команды от второй составлял 16 очков. Если такой гандикап сохранится до конца чемпионата – это будет впервые в истории. К успеху "Шахтер" привел новый тренерский штаб. Было важно, чтобы Луиш Каштру и его помощники продемонстрировали свой потенциал и удовлетворили чаяния наши и наших болельщиков. И третье, конечно же, это коронавирус. Невозможно не отметить беду, что коснулась всех. К сожалению, болельщиков все еще нет с нами на стадионах. Но, думаю, мы преодолеем и это испытание, выйдем победителями из него.

– Золотые медали добыты уже за пять туров до финиша сезона. Это говорит о том, что чемпионство далось "Шахтеру" легко?

– Если посмотреть на чемпионат, то не видно существенной разницы между текущим сезоном, прошлым или позапрошлым. Важно сохранять лидерские позиции, быть в тонусе. Это очень тяжело, особенно с учетом той ситуации, в которой мы находимся. "Шахтер" де-юре принимает соперников в Харькове, но де-факто это для нас выездные матчи. Потому даже с точки зрения физических затрат это чемпионство ценнее в два раза.

– Уже в четвертый раз "оранжево-черные" стали чемпионами, находясь вдали от родного Донецка. Не благодаря, а вопреки?

– Сложно к этому привыкнуть. Да и не хочется привыкать к тому, что мы находимся не дома в Донецке. И если бы наши соперники, наши коллеги из Европы посмотрели, в каких условиях тренируется команда, у них бы возникло много вопросов, как у нас получается находиться в таком тонусе? И как вообще мы побеждаем? Но "Шахтер" научился концентрироваться на финальном результате и не обращать внимания на то, что нас окружает. На те неудобства, что у нас нет своего дома.

– Такими темпами "Шахтер" скоро не только догонит, но и перегонит "Динамо" по количеству завоеванных чемпионств. Станете самым титулованным клубом Украины. Является ли это самоцелью?

– Нет. Лидером нужно быть сегодня и сейчас. Лидером нужно быть в будущем. Но не стоит слишком много внимания обращать на прошлое, потому что это прерогатива истории. Сегодня мы соответствуем позиции лидера. Очень сложно быть всегда первым. Постоянно нужно находиться в тонусе, быть профессиональным во всех сферах деятельности клуба.

– Обычно чемпионство "Шахтер" разделяет со своими болельщиками. Но сейчас трибуны для них остаются закрытыми…

– Ситуация с коронавирусом подтвердила, что болельщики – сердце нашего клуба. И без них сложно. По большому счету футбол без болельщиков никому не нужен. Надеюсь, что эта ситуация как можно скорее завершится. И главная наша победа в будущем – победить коронавирус. Уверен, мы сделаем это. Потому хочу пожелать всем нашим болельщикам крепкого здоровья. По возможности, как можно больше находиться дома в это сложное время, не рисковать. Здоровья и еще раз здоровья.

– На этом сезон еще не заканчивается. Какие ближайшие планы у команды?

– Думаю, что определенными группами ребята будут уезжать в отпуск, ведь мы уже чемпионы. В оставшихся поединках в основном будет задействована молодежь. Будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы. Успешно продолжить выступление в еврокубках – сегодня задача номер один.