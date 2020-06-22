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Палкин: Если посмотреть на чемпионат, то не видно существенной разницы между текущим сезоном, прошлым или позапрошлым
Горняки взяли очередное чемпионство
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свои мысли относительно очередного чемпионства команды.
– Сергей Анатольевич, каким вам запомнится 13-е чемпионство "Шахтера"?
– Перед игрой с "Александрией" отрыв первой команды от второй составлял 16 очков. Если такой гандикап сохранится до конца чемпионата – это будет впервые в истории. К успеху "Шахтер" привел новый тренерский штаб. Было важно, чтобы Луиш Каштру и его помощники продемонстрировали свой потенциал и удовлетворили чаяния наши и наших болельщиков. И третье, конечно же, это коронавирус. Невозможно не отметить беду, что коснулась всех. К сожалению, болельщиков все еще нет с нами на стадионах. Но, думаю, мы преодолеем и это испытание, выйдем победителями из него.
– Золотые медали добыты уже за пять туров до финиша сезона. Это говорит о том, что чемпионство далось "Шахтеру" легко?
– Если посмотреть на чемпионат, то не видно существенной разницы между текущим сезоном, прошлым или позапрошлым. Важно сохранять лидерские позиции, быть в тонусе. Это очень тяжело, особенно с учетом той ситуации, в которой мы находимся. "Шахтер" де-юре принимает соперников в Харькове, но де-факто это для нас выездные матчи. Потому даже с точки зрения физических затрат это чемпионство ценнее в два раза.
– Уже в четвертый раз "оранжево-черные" стали чемпионами, находясь вдали от родного Донецка. Не благодаря, а вопреки?
– Сложно к этому привыкнуть. Да и не хочется привыкать к тому, что мы находимся не дома в Донецке. И если бы наши соперники, наши коллеги из Европы посмотрели, в каких условиях тренируется команда, у них бы возникло много вопросов, как у нас получается находиться в таком тонусе? И как вообще мы побеждаем? Но "Шахтер" научился концентрироваться на финальном результате и не обращать внимания на то, что нас окружает. На те неудобства, что у нас нет своего дома.
– Такими темпами "Шахтер" скоро не только догонит, но и перегонит "Динамо" по количеству завоеванных чемпионств. Станете самым титулованным клубом Украины. Является ли это самоцелью?
– Нет. Лидером нужно быть сегодня и сейчас. Лидером нужно быть в будущем. Но не стоит слишком много внимания обращать на прошлое, потому что это прерогатива истории. Сегодня мы соответствуем позиции лидера. Очень сложно быть всегда первым. Постоянно нужно находиться в тонусе, быть профессиональным во всех сферах деятельности клуба.
– Обычно чемпионство "Шахтер" разделяет со своими болельщиками. Но сейчас трибуны для них остаются закрытыми…
– Ситуация с коронавирусом подтвердила, что болельщики – сердце нашего клуба. И без них сложно. По большому счету футбол без болельщиков никому не нужен. Надеюсь, что эта ситуация как можно скорее завершится. И главная наша победа в будущем – победить коронавирус. Уверен, мы сделаем это. Потому хочу пожелать всем нашим болельщикам крепкого здоровья. По возможности, как можно больше находиться дома в это сложное время, не рисковать. Здоровья и еще раз здоровья.
– На этом сезон еще не заканчивается. Какие ближайшие планы у команды?
– Думаю, что определенными группами ребята будут уезжать в отпуск, ведь мы уже чемпионы. В оставшихся поединках в основном будет задействована молодежь. Будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы. Успешно продолжить выступление в еврокубках – сегодня задача номер один.