Премьер-лига
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Львовское дерби состоится в Луцке
"Зелено-белые" против "сине-золотых"
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией во Львовской области из-за заболевания на COVID-19 календарный матч Премьер-лиги между "Карпатами" и ПФК "Львов" состоится в Луцке на стадионе "Авангард".
Он, как сообщает информационный центр "Карпат", заявлен на сезон в качестве резервной арены для проведения домашних матчей "зелено-белых".
Поединок 28 тура УПЛ состоится в субботу, 27-го июня, начало в 17:00.
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Источник:Карпати
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