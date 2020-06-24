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Львовское дерби состоится в Луцке

Премьер-лига
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"Зелено-белые" против "сине-золотых"

Львовское дерби состоится в Луцке
Новина українською

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией во Львовской области из-за заболевания на COVID-19 календарный матч Премьер-лиги между "Карпатами" и ПФК "Львов" состоится в Луцке на стадионе "Авангард".

Он, как сообщает информационный центр "Карпат", заявлен на сезон в качестве резервной арены для проведения домашних матчей "зелено-белых".

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Поединок 28 тура УПЛ состоится в субботу, 27-го июня, начало в 17:00.

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В статье: Стадион ФК Львов дерби Карпаты (Львов) Авангард (Луцк)
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Источник:
Карпати

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