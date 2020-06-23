Новый наставник ФК Львов не видит в футболе разницы между бразильцами и украинцами

Георгий Цецадзе, который с 22 июня возглавил ФК "Львов" вместо Егише Меликяна, ответил на вопросы о дерби с "Карпатами" и свое умение работать с легионерами.

- В команде много бразильцев. У Вас был опыт работы, когда есть бразильцы в команде. Чем отличается такая работа?

- Я работал в Грузии с легионерами. Но это не имеет особого значения. Футбольную язык все понимают. Главное, чтобы мы сплотились и делали на поле то дело, о котором договорились с футболистами.

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- Первый матч Вам выпадает играть в дерби против "Карпат". Какие ожидания относительно этого матча?

- Поймите меня правильно, для меня не имеет значения с кем играть. Я впервые в Украине как тренер местной команды, но у меня другие подходы к футболу.

Конечно, для болельщиков "Львова" - это дерби, другая психологическая ситуация. Но моя команда должна выходить на все матчи для того, чтобы выиграть. Не имеет значения против кого. Мы всех уважаем, но хотим всех обыграть.