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Дарио Срна получил в Шахтере должность директора по футболу

Премьер-лига
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Новый шаг в карьере Дарио-не футболиста

Дарио Срна получил в Шахтере должность директора по футболу
Новина українською

Легенда "Шахтера", экс-капитан "горняков" Дарио Срна, который год назад вернулся в донецкий клуб и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру, получил новую должность.

Дарио назначен на должность директора по футболу ФК "Шахтер".

Среди задач Дарио на новой должности – развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников Академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры "Шахтера" от Академии до первой команды.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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