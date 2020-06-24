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Дарио Срна получил в Шахтере должность директора по футболу
Новый шаг в карьере Дарио-не футболиста
Легенда "Шахтера", экс-капитан "горняков" Дарио Срна, который год назад вернулся в донецкий клуб и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру, получил новую должность.
Дарио назначен на должность директора по футболу ФК "Шахтер".
Среди задач Дарио на новой должности – развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников Академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры "Шахтера" от Академии до первой команды.
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Источник:ФК Шахтер
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