Олимпик ждет возвращение в строй 3 игроков, которые сдали положительный тест на COVID-19

Накануне донецкий "Олимпик" сдал тесты на COVID-19. Отдельно от всей команды его сдали 3 игрока, у которых было подозрение на заболевание, информирует телеканал Футбол.

Утренняя тренировка также прошла без этих игроков - они должны во второй раз подтвердить свои негативные результаты.

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В случае негативного результата "Олимпик" сегодня вечером ожидает решения УПЛ и УАФ о разрешении этим трем игрокам на участие в играх 28 тура.

У дончан впереди выездной матч с "Ворсклой", он состоится в воскресенье, 28 июня. Начало игры - в 19:30.