  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик ждет возвращение в строй 3 игроков, которые сдали положительный тест на COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик ждет возвращение в строй 3 игроков, которые сдали положительный тест на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

После того уже был один отрицательный - ждут еще одного такого же

Олимпик ждет возвращение в строй 3 игроков, которые сдали положительный тест на COVID-19
Новина українською

Накануне донецкий "Олимпик" сдал тесты на COVID-19. Отдельно от всей команды его сдали 3 игрока, у которых было подозрение на заболевание, информирует телеканал Футбол.

Утренняя тренировка также прошла без этих игроков - они должны во второй раз подтвердить свои негативные результаты.

Читайте такжеОфициально: коронавирус у игроков Олимпика не подтвердился

В случае негативного результата "Олимпик" сегодня вечером ожидает решения УПЛ и УАФ о разрешении этим трем игрокам на участие в играх 28 тура.

У дончан впереди выездной матч с "Ворсклой", он состоится в воскресенье, 28 июня. Начало игры - в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) коронавирус тестирование карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
26.06.2020 в 13:24
Этих трех отстранить на 10 игр. Пусть соблюдают карантин, а не х..ном груши околачивают
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...