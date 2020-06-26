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Олимпик ждет возвращение в строй 3 игроков, которые сдали положительный тест на COVID-19
После того уже был один отрицательный - ждут еще одного такого же
Накануне донецкий "Олимпик" сдал тесты на COVID-19. Отдельно от всей команды его сдали 3 игрока, у которых было подозрение на заболевание, информирует телеканал Футбол.
Утренняя тренировка также прошла без этих игроков - они должны во второй раз подтвердить свои негативные результаты.
В случае негативного результата "Олимпик" сегодня вечером ожидает решения УПЛ и УАФ о разрешении этим трем игрокам на участие в играх 28 тура.
У дончан впереди выездной матч с "Ворсклой", он состоится в воскресенье, 28 июня. Начало игры - в 19:30.