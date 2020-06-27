Команда Шарана прерывает серию неудач ковалёвцев. Колос - Александрия 2:1

В прогнозе к матчу мы отмечали, что у "Колоса" уже нет особых турнирных задач, в то время как "Александрия" временами показывает признаки жизни, хоть стабильности на один целый матч "горожанам" пока не хватает. Эта встреча стала подтверждением выше приведённого аргумента как минимум в отношении подопечных Шарана.

"Колос" на первых минутах неплохо держал мяч, в то время как гости выглядели очень пассивно. Прежде всего, это касается игры в обороне, которая вообще не успевала за группой атаки ковалёвцев. Пока "Александрия" входила в игру (ей на это понадобилось больше чем полчаса), хозяева забили дважды.

Ключевыми звеньями в обоих голевых эпизодах стали Смирный и Лысенко. Евгений принял участие и в результативной контратаке, и во втором голе, в то время как форвард "Колоса" дважды завершал свои атаки ударами.

Где-то со старта второй четверти поединка "Колос" решил, что до финального свистка можно просто время затянуть. Команда Костышина перестала играть и стала больше смотреть на секундомер. "Александрия", прочувствовав такую халатность у оппонента, постепенно начала перехватывать контроль над игрой и последние минуты практически полностью прошли в штрафной ковалёвцев. До гола дело не довели, хоть несколько перспективных возможностей и было: вспоминаем два удара Ковальца из полукруга штрафной, а также неплохой удар головой Банады во вратаря после подачи с углового.

Вернуть интригу "Александрии" удалось сразу после перерыва. Однозначно лучший сегодня у "горожан" Сергей Ковалец всё сделал сам: принял за пределами штрафной, обыграл, протащил в штрафную и пробил в цель.

Тут же "Колос" мог возвращать себе преимущество в два гола, однако Лысенко вместе с партнёром не довели до гола выход вдвоём на Панькива: Пашаев помешал форварду акцентированно пробить, а голкипер гостей среагировал на удар.

При разнице в счёте в один гол футбол пошёл намного веселее. Парамонов головой совсем чуть-чуть не попал в створ, замыкая угловой, у противоположных ворот - Ковалец дважды очень опасно простреливал, но ни Третьяков, ни Ситало верные моменты довести до гола не смогли.

В эндшпиле поединка больше концентрации было у "Колоса" - "Александрия" превосходила соперника по желанию играть в атаку, но материализовать его в голы не получалось. Главным эпизодом финальных минут стало падение Мышенко после контакта с Задоей в штрафной Волынца, но рефери рассудил эпизод в пользу худшей команды верхней шестёрки УПЛ и пенальти не дал. Как итог - ковалёвцы прерывают свою семиматчевую серию поражений. "Спасибо" за это нужно сказать первым тридцати минутам "горожан", которые выглядели очень пассивно и без эмоций. Для александрийцев, к слову, это четвёртый проигрыш кряду.

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Дмитрий Козорезов (Одесская область), Максим Чос (Киев)

Колос - ФК Александрия 2:1

Голы: Владимир Лысенко 20, Владимир Лысенко 29 - Кирилл Ковалец 48

Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко (Евгений Задоя 59), Владимир Лысенко, Евгений Смирный, Виталий Гавриш, Вадим Милько, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Олег Ильин (Евгений Морозко 7, Денис Костышин 73), Арни Вильхамссон (Олег Кожушко 73), Андрей Богданов

ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Алексей Довгий (Василий Грицук 58), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Роман Вантух 30), Глеб Бухал (Антон Шендрик 69), Артём Ситало, Павел Пашаев (Богдан Мишенко 69), Евгений Банада, Каспарс Дубра, Максим Задерака (Валерий Лучкевич 46)

Предупреждения: Евгений Морозко 49, Алексей Зозуля 79, Андрей Богданов 89 - Денис Мирошниченко 23, Евгений Банада 77, Максим Третьяков 82, Кирилл Ковалец 83