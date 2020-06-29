Юрий Максимов отметил единственную проблему Ворсклы и признался о подсказке Долганского

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов вспомнил свое решение в поединке 1/2 Кубка Украины с "Мариуполем" и рассказал о состоянии дел в "бело-зеленой" команде.

- Что стало причиной вашего решения доверить место в рамке ворот в серии 11-метровых именно Исенко?

- Потому что мы готовились! Били пенальти, смотрели, кто лучше. Тренировались. Еще тренер вратарей подсказал.

- После этого успеха и в связи с интерес иностранных клубов Исенко не зазнается?

- Ну нет, я ему перед игрой сказал: потянул пенальти, прославился, вывел команду в финал Кубка Украины ...а теперь ты - опять третий вратарь.

- В финале Павла не увидим?

- Нет, ну если будет ничья - тогда да, я обещал ему.

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- Вы тренером, который часто принимает импульсивные, но правильные решения. Вы живете такими эмоциями?

- Может быть, потому что когда-то сам был футболистом и хотя сейчас тренер, но все равно чувствую себя, будто нахожусь на поле. Понимаю, что трудно такую ​​ответственность молодому футболисту дать, но ощущение не подвело, я доволен.

- Вы полгода с "Ворсклой". При вас команда совсем иначе заиграла, имеет реальный шанс попасть в еврокубки. Что вам больше всего запомнилось за этот период?

- Когда борешься за выживание, первое задание - не выбыть. Сейчас стали на ноги, двигаемся вперед, на каждый матч выходим с мыслями о победе. Коллектив есть и был, добавляем молодежи. Единственная проблема - необходима свежесть, чтобы футболисты, которые выходят на замену, помогали, могли сохранить счет, это наша единственная проблема.

- Впереди финал. Как строить подготовку, все мысли о финале будут?

- Да, с "Олимпиком" [в 28 туре УПЛ] потеряли очки. Конечно, финал Кубка для нас на первом месте, но все равно будем в каждой игре играть на победу. Задача сейчас - восстановить футболистов, потому что у нас травмированных очень много, дай Бог, чтобы они восстановились. Потому весь сезон тянут одни и те же, это наша проблема.