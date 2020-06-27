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Александр Чижов: Исенко станет игроком европейского уровня

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(1 голосов)

16-летний вратарь впечатлил в полуфинале

Александр Чижов: Исенко станет игроком европейского уровня
Новина українською

Тренер "Ворсклы" U-19 Александр Чижов поделился мнением о 16-летнем вратаре полтавчан Павле Исенко.

"Когда я был еще футболистом, он уже в 15 лет работал с первой командой, был на сборах. Уже в то время у него были очень серьезные данные, чтобы стать сильным вратарем.

Матч против "Мариуполя" показал, что у него огромный потенциал. Думаю, со временем он станет игроком европейского уровня. В таком матче тренер доверил ему место и он оправдал эту надежду, значит, парень психологически очень устойчив.

Никакой звездной болезни нет у него. Парень работает, все понимает. Радует, что он не уделяет много внимания соцсетям, ведь мы эти моменты обговариваем.

Он понимает, что сделал только первый шаг и у него большое будущее. Павел будет прогрессировать. Я думаю, что в будущем он станет игроком национальной сборной Украины", – сказал Чижов ТК "Футбол".

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Чижов Павел Исенко
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
27.06.2020 в 11:27
Это явный перебор, зае....ли этим Исенко
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lektor (Мариуполь)
27.06.2020 в 12:46
и не говори он еще и не играл толком а визгов
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