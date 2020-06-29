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Луиш Каштру "прошелся" по Мудрику и оценил перспективы Сикана

Премьер-лига
(2 голосов)

Одного умения мало

Луиш Каштру "прошелся" по Мудрику и оценил перспективы Сикана
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру высказался о молодых перспективных украинских игроков клуба.

- У вас в команде есть Даниил Сикан, который сыграл всего 117 минут. Не пожалели, что оставили его в команде на этот сезон?

- У каждого игрока "Шахтера" есть свой спортивный план. На игровое время Сикана повлияла пандемия. Из-за нее чемпионат остановили, мы тоже стали менять свои планы и свое расписание. Скажу честно - думал, что сикан играть больше. Но мы не оставили его в команде просто так. У нас есть для него четкий план и мы решили, что лучше он будет тренироваться здесь, чем играть непонятно где.

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- Еще один очень интересный футболист - Мудрик, с сумасшедшей техникой. Но футбол - не только техника.

- У игрока не может быть одного единственного таланта. Только один не даст футболисту выжить. Он должен иметь несколько талантов, которые будут усиливать основное умение. Он может быть отличным дриблером, но если не умеет отдавать передачу - какой смысл в технике?

Игроки должны понимать - классными их сделает не дриблинг или какая-то одна характеристика. Футболист должен уметь воспринимать информацию. А есть игроки, которые имеют одно умение и уже думают, что крутые. У них крутая машина, сумка "Луи Виттон" под боком, хорошие духи и волосы, намазанное гелем. Они думают, что суперфутболисты. Нет! Игрок оценивается на поле.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Луиш Каштру
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (2)
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beaver_penetrator (Meiringen)
29.06.2020 в 15:23
Коваленко тоже татухи набил, ксожалению, не по уровню игры. Тот же Леднев, как болельщику Шахтёра супер спокойно за матчи с Динамо, с ним в атаке.
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Mike50 (M)
29.06.2020 в 15:08
Ну, кстати, по поводу геля, сумки, духов, машин - молодец! Оказывается это всё не поможет в трудные минуты...
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