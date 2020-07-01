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Кривцов: Говорят, что на выходных конкуренция за лежаки в Одессе была жестче, чем за золото в Первой лиге

Премьер-лига
(1 голосов)

Шутник

Кривцов: Говорят, что на выходных конкуренция за лежаки в Одессе была жестче, чем за золото в Первой лиге
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в шутливой форме рассказал о том, как проходят его тренировки.

"Жесткая конкуренция в Одессе. Говорят, что на крайних выходных, конкуренция за лежаки и свободные столики была жестче, чем за золото в Первой лиге.

Тренирую ловкость и скорость. Вдруг летом окажусь в Одессе", – написал Кривцов в Инстаграме.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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