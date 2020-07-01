Премьер-лига
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Кривцов: Говорят, что на выходных конкуренция за лежаки в Одессе была жестче, чем за золото в Первой лиге
Шутник
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в шутливой форме рассказал о том, как проходят его тренировки.
"Жесткая конкуренция в Одессе. Говорят, что на крайних выходных, конкуренция за лежаки и свободные столики была жестче, чем за золото в Первой лиге.
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Тренирую ловкость и скорость. Вдруг летом окажусь в Одессе", – написал Кривцов в Инстаграме.
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