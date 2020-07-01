  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тайсон, Марлос, Тете и Маркос Антонио претендуют на звание лучшего игрока Шахтера в июне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон, Марлос, Тете и Маркос Антонио претендуют на звание лучшего игрока Шахтера в июне

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование проходит в соцсетях клуба

Тайсон, Марлос, Тете и Маркос Антонио претендуют на звание лучшего игрока Шахтера в июне
Новина українською

Донецкий "Шахтер" определил номинантов на звание лучшего игрока команды в прошедшем месяце.

На звание лучшего игрока команды в июне претендуют Тайсон, Марлос, Тете и Маркос Антонио.

Голосование проходит в социальных сетях донецкого клуба.

⚒ Марлос, Тайсон, Тете или Маркос Антонио? Кто был лучшим игроком «Шахтера» в июне? Напишите в комментариях ???????? ⠀ ⚒ Marlos, Taison, Tete or Marcos Antonio? Who is Shakhtar's Player of the Month for June? Post it in the comments ???????? ⠀ ⚒ Марлос, Тайсон, Тете або Маркос Антоніо? Хто був найкращим гравцем «Шахтаря» в червні? Напишіть у коментарях ???????? ⠀ #ШахтерЧемпион #ShakhtarChampions #ШахтарЧемпіон #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Марлос Шахтер (Донецк) Маркос Антонио Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...