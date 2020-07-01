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Тайсон, Марлос, Тете и Маркос Антонио претендуют на звание лучшего игрока Шахтера в июне
Голосование проходит в соцсетях клуба
Донецкий "Шахтер" определил номинантов на звание лучшего игрока команды в прошедшем месяце.
На звание лучшего игрока команды в июне претендуют Тайсон, Марлос, Тете и Маркос Антонио.
Голосование проходит в социальных сетях донецкого клуба.
⚒ Марлос, Тайсон, Тете или Маркос Антонио? Кто был лучшим игроком «Шахтера» в июне? Напишите в комментариях ???????? ⠀ ⚒ Marlos, Taison, Tete or Marcos Antonio? Who is Shakhtar's Player of the Month for June? Post it in the comments ???????? ⠀ ⚒ Марлос, Тайсон, Тете або Маркос Антоніо? Хто був найкращим гравцем «Шахтаря» в червні? Напишіть у коментарях ???????? ⠀ #ШахтерЧемпион #ShakhtarChampions #ШахтарЧемпіон #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы