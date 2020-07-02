Бывшим защитником Карпат заинтересовался клуб из Италии

Итальянский клуб "Реджина" из города Реджо-ди-Калабрия, заинтересовался услугами люксембургского центрального защитника Тима Халла, который до недавнего времени выступал в львовских "Карпатах".

Журналист Альфредо Педулья пишет, что клуб близок к заключению соглашения с футболистом, который является свободным агентом.

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Правда, "Реджина", которая с конца 1990-х до конца 2000-х выступала в Серии А, сегодня переживает далеко не лучшие времена и играет в Серии С.