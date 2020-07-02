Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшим защитником Карпат заинтересовался клуб из Италии
Правда, далеко не из Серии А
Итальянский клуб "Реджина" из города Реджо-ди-Калабрия, заинтересовался услугами люксембургского центрального защитника Тима Халла, который до недавнего времени выступал в львовских "Карпатах".
Журналист Альфредо Педулья пишет, что клуб близок к заключению соглашения с футболистом, который является свободным агентом.
Правда, "Реджина", которая с конца 1990-х до конца 2000-х выступала в Серии А, сегодня переживает далеко не лучшие времена и играет в Серии С.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...