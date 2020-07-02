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Климовский: Из-за сумасшедшей жары стараемся делать тренировки пораньше

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпийцы готовятся к матчу с Днепром-1

Климовский: Из-за сумасшедшей жары стараемся делать тренировки пораньше
Новина українською

Наставник "Олимпика" Игорь Климовский в эфире ТК "Футбол" рассказал о подготовке к матчу 29 тура УПЛ против "Днепра-1".

"В понедельник провели восстановительную тренировку. Во вторник был выходной. В среду собрались и начали готовиться к игре.

Готовимся в обычном режиме. Знаем, что "Днепр-1" – хорошая команда. Изучаем, как они атакуют, как обороняются.

Стараемся делать тренировки пораньше из-за сумасшедшей жары. Думаю, что для футболистов это тяжеловато. Но терпим.

Одинаковый стартовый состав в трех последних матчах? В принципе, и неплохо сыграли, и результат был. Ну а на эту игру придется поменять", – сказал Игорь Климовский.

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1 Игорь Климовский
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Источник:
ТК Футбол

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