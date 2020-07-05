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Виталий Романов - рекордсмен среди арбитров по количеству удалений в УПЛ
Романова обошел Годуляна, благодаря удалению Пиварича
Вчера, в матче 29-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" арбитр встречи Виталий Романов в концовке удалил защитника "бело-синих" Йосипа Пиварича.
Таким образом, судья показал 25-ю красную карточку в чемпионате Украины и установил рекорд УПЛ по этому показателю. До этого лидерство занимал Виталий Годулян - 24 удаления.
|
Арбитр
|
Город
|
Уд.
|
1.
|
Виталий РОМАНОВ
|
Днепр
|
25
|
2.
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
Одесса
|
24
|
3.
|
Евгений АРАНОВСКИЙ
|
Киев
|
22
|
4.
|
Игорь ИЩЕНКО
|
Хмельницкий/Киев
|
21
|
5.
|
Сергей БОЙКО
|
Киевская обл.
|
19
|
6.
|
Анатолий ЖОСАН
|
Херсон
|
16
|
7.
|
Василий МЕЛЬНИЧУК
|
Симферополь
|
16
|
8.
|
Виктор ШВЕЦОВ
|
Одесса
|
16
|
9.
|
Александр ДЕРДО
|
Черноморск
|
14
|
10.
|
Анатолий АБДУЛА
|
Харьков
|
13