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Виталий Романов - рекордсмен среди арбитров по количеству удалений в УПЛ

Премьер-лига
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Романова обошел Годуляна, благодаря удалению Пиварича

Виталий Романов - рекордсмен среди арбитров по количеству удалений в УПЛ
Новина українською

Вчера, в матче 29-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" арбитр встречи Виталий Романов в концовке удалил защитника "бело-синих" Йосипа Пиварича.

Таким образом, судья показал 25-ю красную карточку в чемпионате Украины и установил рекорд УПЛ по этому показателю. До этого лидерство занимал Виталий Годулян - 24 удаления.

Арбитр

Город

Уд.

1.

Виталий РОМАНОВ

Днепр

25

2.

Виталий ГОДУЛЯН

Одесса

24

3.

Евгений АРАНОВСКИЙ

Киев

22

4.

Игорь ИЩЕНКО

Хмельницкий/Киев

21

5.

Сергей БОЙКО

Киевская обл.

19

6.

Анатолий ЖОСАН

Херсон

16

7.

Василий МЕЛЬНИЧУК

Симферополь

16

8.

Виктор ШВЕЦОВ

Одесса

16

9.

Александр ДЕРДО

Черноморск

14

10.

Анатолий АБДУЛА

Харьков

13

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В статье: Виталий Романов Виталий Годулян Йосип Пиварич
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Источник:
sport.ua
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