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Динамо - Шахтер 2:3. Видеообзор украинского классического

Премьер-лига
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Закономерная победа подопечных Каштру

Динамо - Шахтер 2:3. Видеообзор украинского классического
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Вашему вниманию видеообзор матча 29-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтер".

Киев. НСК "Олимпийский"
Динамо - Шахтер 2:3
Голы: Беньямин Вербич 51, Карлос Де Пена 67 - Тарас Степаненко 31, Евгений Коноплянка 39, Алан Патрик 72
Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 74), Йосип Пиварич, Виталий Буяльский (Ибрагим Каргбо 84), Александр Сирота, Назарий Русин (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко (Артём Бондаренко 77), Маркос Антонио, Жуниор Мораес (Фернандо 77), Евгений Коноплянка (Марлос 76), Манор Соломон (Тайсон 71), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Витао, Сергей Болбат (Маркиньос Сиприано 54), Додо
Предупреждения: Мохаммед Кадири 63 - Манор Соломон 17, Сергей Болбат 42, Тарас Степаненко 62
Удаление: Йосип Пиварич 90+2 (грубая игра)

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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