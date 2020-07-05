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Исполнительный директор УПЛ: Все прекрасно понимаем, что Карпаты будут исключены из УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Дикий высказался насчет ситуации вокруг львовского клуба

Исполнительный директор УПЛ: Все прекрасно понимаем, что Карпаты будут исключены из УПЛ
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал ситуацию вокруг львовских "Карпат".

"Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Мы все прекрасно понимаем, что "Карпаты" будут исключены из УПЛ, а в остальных матчах будет расписан +/-.

Мы были с ними на постоянной связи во время эпидемии. Когда они выходили уже после карантина, мы проводили встречи с командами второй шестерки. Клубы были готовы покрыть часть затрат "Карпат" во время их выезда, например, на тренировочные поля.

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у "Карпат" есть задолженность и перед УПЛ – 1 млн гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, мировые соглашения, то все бы пошли навстречу "Карпатам" и дали бы им аттестат. Если "Карпаты" лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов", – рассказал Евгений Дикий.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) Евгений Дикий
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Источник:
"Великий Футбол"
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Комментарии (8)
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Hugo64 (PARIS)
05.07.2020 в 23:59
жаль--НО ЭТО НЕ ВИНОВАТы КАРПАТЫ-уложили клуб местные руководители-не смогли подставить плечо- только подножку- А ВОПРОС? где наберут 14 команд и доиграют ли они до конца сезона.? с ТАКИМ судейством как сегодня ЗАРЯ-АЛЕКС слухи могут подтвердится ещё и по поводу ЗАРИ-надоедает эта клоунада в клоаке
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0
-1
Карбид (Ник)
06.07.2020 в 00:19
Брать будут из 1 лиги. 3х найдут.
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0
0
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Ihorbird (Львів)
05.07.2020 в 23:57
Смайлічук все вирішив! Краще в аматорах будем ніж ху..й..ньою страдати в УПЛ з Коломоєю! Карпати ще чекайте, а Фк т Рух бійтеся!!!! Живою ніодна істота з стадіону не вийде після матчу!
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+1
0
Карбид (Ник)
05.07.2020 в 23:52
Никаких полумер. Нужно помочь Апельсину избавиться от Каломойши.
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+2
0
Sandra777 (Львів)
05.07.2020 в 23:51
Ну і грайте дальше селами такми темпами наскоро Венгрія обійде в рейтингу , з 12 команд 6 в києві базуються, в києві є тільки одна команда,особисто для мене перша ліга краща за прем'єр лігу,зробили з футболу хокей, а за що вам 1 лям якщо ви там кромі розколу нашого чемпіонату ні чим не займається?
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+1
0
Карбид (Ник)
05.07.2020 в 23:54
Что за апельсиновые вопли? За срыв чемпионата, как за утрату боевого знамени, расформирование и децимации. Хитропопость нужно лечить ампутацией.
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+2
-1
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andMOLIMEN (Львів)
06.07.2020 в 00:09
" венгрія" -це з якої мови?
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+1
0
Сеш (Дніпро)
05.07.2020 в 23:51
Эммм, до скольки там надо расширить?
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0
-2


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