Исполнительный директор УПЛ: Все прекрасно понимаем, что Карпаты будут исключены из УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал ситуацию вокруг львовских "Карпат".

"Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Мы все прекрасно понимаем, что "Карпаты" будут исключены из УПЛ, а в остальных матчах будет расписан +/-.

Мы были с ними на постоянной связи во время эпидемии. Когда они выходили уже после карантина, мы проводили встречи с командами второй шестерки. Клубы были готовы покрыть часть затрат "Карпат" во время их выезда, например, на тренировочные поля.

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у "Карпат" есть задолженность и перед УПЛ – 1 млн гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, мировые соглашения, то все бы пошли навстречу "Карпатам" и дали бы им аттестат. Если "Карпаты" лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов", – рассказал Евгений Дикий.