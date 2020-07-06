  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луиш Каштру заметил проблему для Шахтера со стартом нового чемпионата в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луиш Каштру заметил проблему для Шахтера со стартом нового чемпионата в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Без паузы

Луиш Каштру заметил проблему для Шахтера со стартом нового чемпионата в УПЛ
Новина українською

Коуч донецкого "Шахтера" заметил проблему - отсутствие времени на подготовку к новому чемпионату в связи с выступлениями в еврокубках.

Накануне рестарта Лиги Европы после карантина "горняки" проведут мини-сбор.

После завершения чемпионата у нас будет 2-3 недели до матча с "Вольфсбургом". Мы дадим несколько дней отпуска части игроков. Затем все вернутся и сосредоточим внимание на Лиге Европы.

Если "горняки" пройдут немецкую команду - их ждет финальный турнир Лиги Европы с 10 до 21 августа.

Читайте такжеВольфсбург определился с подготовкой к ответному матчу с Шахтером

А пройдем ли мы "Вольфсбург"? Если да, то сколько у нас будет времени до матча за Суперкубок Украины и к началу нового сезона? Как говорят в Украине: "Катастрофа".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок Украины Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) УПЛ Луиш Каштру тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...