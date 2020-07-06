Луиш Каштру заметил проблему для Шахтера со стартом нового чемпионата в УПЛ

Коуч донецкого "Шахтера" заметил проблему - отсутствие времени на подготовку к новому чемпионату в связи с выступлениями в еврокубках.

Накануне рестарта Лиги Европы после карантина "горняки" проведут мини-сбор.

После завершения чемпионата у нас будет 2-3 недели до матча с "Вольфсбургом". Мы дадим несколько дней отпуска части игроков. Затем все вернутся и сосредоточим внимание на Лиге Европы.

Если "горняки" пройдут немецкую команду - их ждет финальный турнир Лиги Европы с 10 до 21 августа.

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