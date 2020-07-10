Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка СССР в составе донецкого Шахтера

Вчера, 9 июля, на 83 году оборвалась жизнь Владимира Салькова, игрока (1960-1969) и тренера (1974-1978, 1995 лет) донецкого "Шахтера".

Вместе с командой он как игрок, защитник и полузащитник, он дважды, в 1961 и 1962 годах выигрывал Кубок СССР, а в 1963-м был его финалистом.

Был одним из лучших защитников союзного чемпионата своей эпохи.

Став тренером, приводил "Шахтер" к успехам как в союзные времена, так и в эпоху государственной независимости (обладатель Кубка Украины 1994/1995).

Дал "путевку" в футбольную жизнь многим украинским футболистам, в частности экс-игроку национальной сборной Геннадию Зубову.