  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка СССР в составе донецкого Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка СССР в составе донецкого Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из лучших тренеров в истории клуба

Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка СССР в составе донецкого Шахтера
Новина українською

Вчера, 9 июля, на 83 году оборвалась жизнь Владимира Салькова, игрока (1960-1969) и тренера (1974-1978, 1995 лет) донецкого "Шахтера".

Вместе с командой он как игрок, защитник и полузащитник, он дважды, в 1961 и 1962 годах выигрывал Кубок СССР, а в 1963-м был его финалистом.

Был одним из лучших защитников союзного чемпионата своей эпохи.

Читайте такжеВладимир Сальков: "Сдавайте билеты и идите отмечать"

Став тренером, приводил "Шахтер" к успехам как в союзные времена, так и в эпоху государственной независимости (обладатель Кубка Украины 1994/1995).

Дал "путевку" в футбольную жизнь многим украинским футболистам, в частности экс-игроку национальной сборной Геннадию Зубову.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Владимир Сальков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.07.2020 в 12:01
Вічна пам'ять!
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.07.2020 в 11:38
Земля ему пухом...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...