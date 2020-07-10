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К тренировкам с Колосом вернулся полузащитник

Премьер-лига
(1 голосов)

До сих пор восстанавливается вратарь

К тренировкам с Колосом вернулся полузащитник
Новина українською

Ковалевский "Колос" продолжает свою подготовку к очередному матчу в чемпионате, в рамках которого в 30-м туре УПЛ в Киеве встретится с "Зарей".

Недельный цикл подготовки ковалевцы начали во вторник. Присоединился к основной группе футболистов полузащитник Павел Ореховский.

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По индивидуальной программе продолжает заниматься вратарь Антон Яшков.

Поединок против луганской "Зари" ковалевский "Колос" проведет в субботу, 11-го июля, на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве. Начало матча без зрителей в 17:00.

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В статье: Антон Яшков Колос (Ковалевка) Павел Ореховский
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Источник:
Колос

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