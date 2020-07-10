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К тренировкам с Колосом вернулся полузащитник
До сих пор восстанавливается вратарь
Ковалевский "Колос" продолжает свою подготовку к очередному матчу в чемпионате, в рамках которого в 30-м туре УПЛ в Киеве встретится с "Зарей".
Недельный цикл подготовки ковалевцы начали во вторник. Присоединился к основной группе футболистов полузащитник Павел Ореховский.
По индивидуальной программе продолжает заниматься вратарь Антон Яшков.
Поединок против луганской "Зари" ковалевский "Колос" проведет в субботу, 11-го июля, на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве. Начало матча без зрителей в 17:00.
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Источник:Колос
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