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Бабич: У Мариуполя есть небольшие кадровые проблемы
Мариуполь готовится к матчу с Олимпиком
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура УПЛ с "Олимпиком", который состоится в воскресенье 12 июля.
— Последняя домашняя игра и непростой соперник. Как идет подготовка к встрече?
— "Олимпик" был нашим первым соперником, с которым сыграли после карантина. Это было совсем недавно тяжелая встреча в итоге 2:2. И сейчас готовимся к серьёзной игре, понимаем, что у соперника есть сильные квалифицированные футболисты, уверен, встреча должна получиться интересной.
— Есть ли кадровые потери в команде?
— Есть небольшие проблемы. Пока еще Танковский полностью не восстановился, плюс пара футболистов под вопросом из-за микротравм. Но вся основная группа готова. Немного сбило нас то, что не было игры с "Карпатами" но мы заполнили эту паузу хорошей двухсторонней игрой. Думаем что к "Олимпику" подойдем во всеоружии.
— Финал чемпионата и каждое очко сейчас на вес золота.
— Конечно, мы понимаем это. Поэтому концентрируемся на ближайшем сопернике, чтобы добиться максимального результата.