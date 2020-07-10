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Бабич: У Мариуполя есть небольшие кадровые проблемы

Премьер-лига
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Мариуполь готовится к матчу с Олимпиком

Бабич: У Мариуполя есть небольшие кадровые проблемы
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура УПЛ с "Олимпиком", который состоится в воскресенье 12 июля.

— Последняя домашняя игра и непростой соперник. Как идет подготовка к встрече?

— "Олимпик" был нашим первым соперником, с которым сыграли после карантина. Это было совсем недавно тяжелая встреча в итоге 2:2. И сейчас готовимся к серьёзной игре, понимаем, что у соперника есть сильные квалифицированные футболисты, уверен, встреча должна получиться интересной.

— Есть ли кадровые потери в команде?

— Есть небольшие проблемы. Пока еще Танковский полностью не восстановился, плюс пара футболистов под вопросом из-за микротравм. Но вся основная группа готова. Немного сбило нас то, что не было игры с "Карпатами" но мы заполнили эту паузу хорошей двухсторонней игрой. Думаем что к "Олимпику" подойдем во всеоружии.

— Финал чемпионата и каждое очко сейчас на вес золота.

— Конечно, мы понимаем это. Поэтому концентрируемся на ближайшем сопернике, чтобы добиться максимального результата.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Александр Бабич
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Источник:
ФК Мариуполь

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