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Динамо выехало в Александрию без Миколенко, Соля, Кадири и Пиварича

Премьер-лига
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Динамо выехало в Александрию без Миколенко, Соля, Кадири и Пиварича
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В рамках 30-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде сыграет против "Александрии".

Сегодня "бело-синие" провели утреннюю тренировку, а после обеда выехали в Александрию. В Киеве остались защитники Виталий Миколенко и Йосип Пиварич, хавбек Мохаммед Кадири и форвард Фран Соль.

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Бурда, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито;

Нападающие: Каргбо, Русин.

Матч пройдет завтра, 12 июля, на КСК "Ника". Начало в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Йосип Пиварич Виталий Миколенко Франсиско Соль Мохаммед Кадири
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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