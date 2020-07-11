Динамо выехало в Александрию без Миколенко, Соля, Кадири и Пиварича

В рамках 30-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде сыграет против "Александрии".

Сегодня "бело-синие" провели утреннюю тренировку, а после обеда выехали в Александрию. В Киеве остались защитники Виталий Миколенко и Йосип Пиварич, хавбек Мохаммед Кадири и форвард Фран Соль.

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Бурда, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито;

Нападающие: Каргбо, Русин.

Матч пройдет завтра, 12 июля, на КСК "Ника". Начало в 19:30.