Леоненко: Динамо проваливает первые таймы, тренер не угадывает с составом

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 30-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо" 2:2.

"Динамо" сыграло с "Александрией" по тому же сценарию, что и в финале Кубка Украины с "Ворсклой". Первый тайм динамовцы провалили, а во втором по сути в одни ворота играли.

Не радует, что "Динамо" проваливает первые таймы. Это хорошо, что Михайличенко делает замены, но на самом деле считается, что тренер не угадывает с составом.

Борьба за "серебро"? "Динамо" проще в этом вопросе. У них календарь лучше, чем у оппонентов. Хотя "Колос", с которым команда Михайличенко сыграет в последнем туре, не подарок", - подчеркнул Виктор Леоненко.