Премьер-лига
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Матч Динамо - Заря рассудит Екатерина Монзуль. Назначения на 31 тур УПЛ
"Днепр-1" пропускает тур из-за "Карпат"
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на матчи 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.
15 июля
- 19:00 "Шахтер" - "Колос". Киев. НСК "Олимпийский". Арбитр - Александр Шандор (Львов)
16 июля
- 17:00 "Ворскла" - "Мариуполь". Полтава. Стадион им. А. Бутовского. Арбитр - Кривушкин Дмитрий (Харьков)
- 17:00 "Львов" - "Олимпик". Тернополь. Городской стадион. Арбитр - Шурман Денис (Киевская обл.)
- 19:00 "Десна" - "Александрия". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. Арбитр - Козыряцкий Максим (Запорожье)
- 19:00 "Динамо" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". Арбитр - Монзуль Екатерина (Харьков), арбитр ВАР - Романов Виталий (Днепр)
Стоит отметить, что "Динамо" в последнее время регулярно пересекается с Екатериной Монзуль. После карантина она работала на матчах киевлян с "Шахтером" и "Десной", а также судила кубковые поединки киевлян против "Миная" и "Ворсклы".
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Источник:УАФ
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Комментарии (26)
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