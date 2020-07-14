Матч Динамо - Заря рассудит Екатерина Монзуль. Назначения на 31 тур УПЛ

Ну что Вы за человек? Чем ясно? Катя с ассистентками чудила в финале Кубка, при чём не в пользу ДК, с СК-1 тоже чудила, удалив Буяльского вначале. Романов в прошлом туре две точки дал в ворота ДК. Вдвоём они придумали точку в ворота Зари с Алексами. В матче Десна- Заря Катька с удалениями начудила. Поэтому ничего не ясно, кого они будут тащить. А вот то, что они могут та-а-кое начудить, то это факт.