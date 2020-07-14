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Премьер-лига

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Матч Динамо - Заря рассудит Екатерина Монзуль. Назначения на 31 тур УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

"Днепр-1" пропускает тур из-за "Карпат"

Матч Динамо - Заря рассудит Екатерина Монзуль. Назначения на 31 тур УПЛ
Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на матчи 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.

15 июля

  • 19:00 "Шахтер" - "Колос". Киев. НСК "Олимпийский". Арбитр - Александр Шандор (Львов)

16 июля

  • 17:00 "Ворскла" - "Мариуполь". Полтава. Стадион им. А. Бутовского. Арбитр - Кривушкин Дмитрий (Харьков)
  • 17:00 "Львов" - "Олимпик". Тернополь. Городской стадион. Арбитр - Шурман Денис (Киевская обл.)
  • 19:00 "Десна" - "Александрия". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. Арбитр - Козыряцкий Максим (Запорожье)
  • 19:00 "Динамо" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". Арбитр - Монзуль Екатерина (Харьков), арбитр ВАР - Романов Виталий (Днепр)

Стоит отметить, что "Динамо" в последнее время регулярно пересекается с Екатериной Монзуль. После карантина она работала на матчах киевлян с "Шахтером" и "Десной", а также судила кубковые поединки киевлян против "Миная" и "Ворсклы".

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка) Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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Комментарии (26)
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alex.belogubko (одесса)
14.07.2020 в 12:36
опять Монзю сколько можно она станет миллионером--дайте мужикам заработать у них тоже есть семьи
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0
0
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ascent (Луксор)
14.07.2020 в 12:30
Когда будут вручать серебряные медали ВДК, не забудьте сделать дополнитнльные два комплекта для Кати Романовой...
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0
0
Директор холдинга (Ясный)
14.07.2020 в 12:27
Должна завершить начатое.
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0
0
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ascent (Луксор)
14.07.2020 в 12:22
- Не вижу, не вижу, не вижу.... - КАТЯ, ну очень надо, очень надо, очень надо. - тогда вижу!
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
14.07.2020 в 12:19
Бедная Заря, кто бы сомневался, что на решающую игру сезона подтянут Катю Романову - опять будет крепко спать укутовшись во что-то мягкое, новое и пушистое...
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+3
-2
octavi4 (Warszawa)
14.07.2020 в 12:10
Не насудила, а подарили!
Ответить
+3
0
alex 66 (Кременчуг)
14.07.2020 в 12:04
20 год - год Великой Екатерины! КАТЯ- покажи этим мужам как надо беспринципно судить, даже обращаясь в свой кинозал. Я верю, что дисциплина на поле лучше, матов меньше, симуляций меньше. Катя лучшая, да не без изъянов, но то таке.
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+2
-1
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ascent (Луксор)
14.07.2020 в 12:25
Беспринципно? Да Романов сделает нужный результат и будет дергать Катю за ниточки, как кукловод...
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0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
14.07.2020 в 11:42
Ей шубы не нужны, И взятки не нужны она уверена, сильна спасайся вся страна!)) Ей в помощь будет VAR Для СОВ сплошной зашквар И неужели вдруг опять Заставят их играть?
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+2
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.07.2020 в 11:56
Я не поэт, но я скажу стихами:Идите наху. мелкими шагами,В придачу заберите с собой Катю,Откуда бред, что Суркисы ей платят?И хватит разводить на форуме базар,Начудит так , что не поможет даже ВАР.
Ответить
+5
-4
avatar
beatles (Крижопіль)
14.07.2020 в 12:21
вы анаграмма МАЧО-гений плагиата Ваш скудный ум не может говорить без мата А чтоб на форуме не очень-то воняло, Вы чаще закрывайте "поддувало"
+2
-4
avatar
beatles (Крижопіль)
14.07.2020 в 12:23
а прозой - только человек с больным воображением мог увидеть в моих словах намек на то. что суркисы ей платят)))
+1
-3
Hanter44 (Baburka)
14.07.2020 в 12:20
Туповатые стишки от beatles Мне больше понравилось строчка от анестезиолога:"И хватит разводить на форуме базар,НачудЯт так , что не поможет даже ВАР. "
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+1
0
avatar
K-Spirit (Киев)
14.07.2020 в 11:38
Похоже кому-то очень нравятся бабы с яйцами, под сорок. Ну может хоть на зубы заработает. (Не шубы).
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.07.2020 в 11:34
Ну ясно опять Динамо будут тащить.
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+5
-5
Dr. House (Подолье)
14.07.2020 в 12:36
Ну что Вы за человек? Чем ясно? Катя с ассистентками чудила в финале Кубка, при чём не в пользу ДК, с СК-1 тоже чудила, удалив Буяльского вначале. Романов в прошлом туре две точки дал в ворота ДК. Вдвоём они придумали точку в ворота Зари с Алексами. В матче Десна- Заря Катька с удалениями начудила. Поэтому ничего не ясно, кого они будут тащить. А вот то, что они могут та-а-кое начудить, то это факт.
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0
0
gorba555 (Умань)
14.07.2020 в 11:27
харош дянуть судьям динамо.. тут всё будет справедливо
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+1
-2
gorba555 (Умань)
14.07.2020 в 11:25
единственный честный судья сейчас!!! правильно сделали что поставили именно Монзуль.. Монзуль -топ.. а Романова с вара знать нужно--он утопит Монзуль
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+2
0
мы за динамо (киев)
14.07.2020 в 11:36
ти шо сповідав їх?
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
14.07.2020 в 11:17
Жесть))))
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+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
14.07.2020 в 11:17
Это шутка такая, или Монзуль уже приватизировала Динамо? Другие судьи вымерли?
Ответить
+4
0
alex 66 (Кременчуг)
14.07.2020 в 12:00
Нет, просто там ее любимый Бенжамин ))))
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+3
0
мы за динамо (киев)
14.07.2020 в 11:11
від цих можна чекати чого завгодно. такі фінти освоїли шо футболістам і не снилося. цікаво хто більше заб"є --- монзуль з романовим чи зоря з вкдк.
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+5
0
alex 66 (Кременчуг)
14.07.2020 в 12:06
финты футболистов ДК? Не смеши мои подковы)))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.07.2020 в 11:00
Солодка парочка : Монзуль - Романов. Але то таке... А що робити із переляканими асистками?
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+3
0
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K-Spirit (Киев)
14.07.2020 в 12:16
А их уже поменяли на асистов. А из асисток тихонько сделали козлиц отпущения.
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0
0


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