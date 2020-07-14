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СМИ: Карпаты получили трансферный бан от УАФ

Премьер-лига
(3 голосов)

На три трансферных окна

СМИ: Карпаты получили трансферный бан от УАФ
Новина українською

УАФ запретила "Карпатам" регистрировать новых игроков. Данная ограничительная мера введена из-за долга львовского клуба перед экс-игроком "Карпат", уругвайцем Кевином Мендесом. Запрет будет действовать в течении трех полных и последовательных заявочных периодов.

Как сообщает Meta-ratings, решение было принято после того, как КДК исключил львовский клуб из УПЛ из-за двух неявок на матчи с "Мариуполем".

Напомним, что контракт "Карпат" с Мендесом был расторгнут в августе 2019 года. Игрок со скандалом покинул клуб – "Карпаты" уверяли, что футболист снизил требования к себе, потерял доверие тренерского штаба львовян и не выучил даже азы украинского языка вопреки условиям контракта.

Отметим, что несколько ранее СМИ сообщали о том, что "Карпаты" получили трансферный бан и от ФИФА, так как в общей сложности насобирали долгов перед клубами ("Севилье" за Карраскаля) и игроками (Кристобалем Маркосом) на общую сумму около 5 млн евро.

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В статье: Карпаты (Львов) Кевин Мендес КДК УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
14.07.2020 в 20:04
Цей бан тепер до одного місця Ви, курвячи голови, знищили черговий легендарний КЛУБ нашої Держави
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
14.07.2020 в 19:42
Ну і як славне місто Львів і львівяне терплять оці вибрики цих типу власників "Карпат і до чого вони довели Карпати?
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