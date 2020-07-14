СМИ: Карпаты получили трансферный бан от УАФ

УАФ запретила "Карпатам" регистрировать новых игроков. Данная ограничительная мера введена из-за долга львовского клуба перед экс-игроком "Карпат", уругвайцем Кевином Мендесом. Запрет будет действовать в течении трех полных и последовательных заявочных периодов.

Как сообщает Meta-ratings, решение было принято после того, как КДК исключил львовский клуб из УПЛ из-за двух неявок на матчи с "Мариуполем".

Напомним, что контракт "Карпат" с Мендесом был расторгнут в августе 2019 года. Игрок со скандалом покинул клуб – "Карпаты" уверяли, что футболист снизил требования к себе, потерял доверие тренерского штаба львовян и не выучил даже азы украинского языка вопреки условиям контракта.

Отметим, что несколько ранее СМИ сообщали о том, что "Карпаты" получили трансферный бан и от ФИФА, так как в общей сложности насобирали долгов перед клубами ("Севилье" за Карраскаля) и игроками (Кристобалем Маркосом) на общую сумму около 5 млн евро.