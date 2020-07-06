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Карпаты получили трансферный бан от ФИФА из-за Севильи

Премьер-лига
(2 голосов)

На очереди - как минимум еще один

Карпаты получили трансферный бан от ФИФА из-за Севильи
Новина українською

Две недели назад "Карпаты" получили табу от ФИФА, клуб не может регистрировать новичков.

Клуб пострадал из-за пункта в соглашении 2018 года - тогда "зелено-белые" выкупили в испанской "Севильи" трансфер игрока Хорхе Карраскаля (играл за "львов" в 2017-2019 годах), а деньги обязались выплатить с дальнейшей его перепродажи.

Контракт игрока был продан "Ривер Плейт", но Севилья своих денег не дождалась и обратилась с жалобами на "Карпаты" в ФИФА и УЕФА.

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Это не единственная претензия к клубу. "Зелено-белые" имеют задолженность по выплате зарплаты на сумму 500 000 евро перед Кристобалем Маркосом (выступал в клубе в 2011-2013 годах).

Таких долгов "Карпаты" насобирали на общую сумму - около 5 млн евро.

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В статье: Кристобаль Маркес Ривер Плейт (Аргентина) Карпаты (Львов) Севилья (Испания) Хорхе Карраскаль трансферный бан
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Источник:
Профутбол

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