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Шахтер запланировал спарринг с Вересом

Премьер-лига
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Перед матчем Лиги Европы игровая практика горнякам не помешает

Шахтер запланировал спарринг с Вересом
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Донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч с "Вересом", сообщает официальный сайт ровенского клуба.

Встреча состоится 30 июля на НСК "Олимпийский".

Команды проверят силы накануне ответного матча 1/8 финала ЛЕ с "Вольфсбургом" и плей-офф за право играть в Первой лиге.

Сообщается, что главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру задействует в матче основных игроков "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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