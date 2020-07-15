Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер запланировал спарринг с Вересом
Перед матчем Лиги Европы игровая практика горнякам не помешает
Донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч с "Вересом", сообщает официальный сайт ровенского клуба.
Встреча состоится 30 июля на НСК "Олимпийский".
Команды проверят силы накануне ответного матча 1/8 финала ЛЕ с "Вольфсбургом" и плей-офф за право играть в Первой лиге.
- Читайте также: В Вольфсбурге недовольны решением УЕФА по матчу с Шахтером
Сообщается, что главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру задействует в матче основных игроков "Шахтера".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...