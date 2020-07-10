  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. В Вольфсбурге недовольны решением УЕФА по матчу с Шахтером
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Вольфсбурге недовольны решением УЕФА по матчу с Шахтером

Лига Европы
(1 голосов)

Соперник горняков хочет играть в Германии

В Вольфсбурге недовольны решением УЕФА по матчу с Шахтером
UA-Футбол
Новина українською

Согласно решению исполкома УЕФА, ответные матчи 1/8 Лиги Европы должны состояться на полях хозяев. В “Вольфсбурге” до последнего надеялись, что игра с “Шахтером” будет сыграна не в Украине, а в Германии, где состоится финальный турнир ЛЕ.

“В конечном итоге, Украина не входит в список стран, поездки в которые одобряет институт Роберта Коха, – сокрушается спортивный директор “Вольфсбурга” Йорг Шмадтке. – УЕФА сохранил за собой возможность изменить решение. Сейчас принято одно решение, но оно может измениться. Вероятнее всего, окончательно все станет известно за неделю до матча. Думаю, неправильно играть в Украине. Надеюсь, ситуация изменится”.

По словам Шмадтке, он контактировал по поводу места проведения матча с УЕФА, но ему ответили, что должны быть соблюдены интересы всех сторон. И все же 56-летний спортдир надеется, что игра состоится в Германии.

“По логистическим соображениям для обеих команд было бы удобнее сыграть в регионе Северный Рейн-Вестфалия (именно там состоится “финал восьми” – прим.ред.). В конечном итоге, цель УЕФА – учесть интерес всех сторон. В этом деле, я считаю, они этого не достигли”, – приводит слова Шмадтке sportbuzzer.de.

Ранее УЕФА утвердил, что игра между “Шахтером” и “Вольфсбургом” состоится в Киеве, на НСК “Олимпийский” пятого августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Йорг Шмадтке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
10.07.2020 в 21:39
Немчура ваще рамсы попутала. Только в Украине.
Ответить
+3
-1
alex.belogubko (одесса)
10.07.2020 в 21:03
3-0 проиграшь и не едте в Украину
Ответить
+7
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.07.2020 в 20:52
Все вірно, тим більше що у Києві щодня більше 100 ковідних фіксують.
Ответить
+1
-9
Директор холдинга (Ясный)
10.07.2020 в 21:01
А сколько регистрируют в земле Северный Рейн-Вестфалия?
Ответить
+6
-1
Просто Квашин (Харьков)
10.07.2020 в 20:27
Вольфсбург прав на 100% !!!
Ответить
+2
-14
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.07.2020 в 21:05
Ты шут гороховый,100%
Ответить
+7
-1
avatar
Romerik (YNWA)
10.07.2020 в 21:18
Ответить
0
-1
Директор холдинга (Ясный)
10.07.2020 в 21:22
На миллион тышь промилле. Десна, вперед.
Ответить
+1
-3
avatar
Romerik (YNWA)
10.07.2020 в 20:25
Хаха. а ви не прих*їли німчуги. Може вам кубок зразу вручити...
Ответить
+7
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...