В Вольфсбурге недовольны решением УЕФА по матчу с Шахтером

Согласно решению исполкома УЕФА, ответные матчи 1/8 Лиги Европы должны состояться на полях хозяев. В “Вольфсбурге” до последнего надеялись, что игра с “Шахтером” будет сыграна не в Украине, а в Германии, где состоится финальный турнир ЛЕ.

“В конечном итоге, Украина не входит в список стран, поездки в которые одобряет институт Роберта Коха, – сокрушается спортивный директор “Вольфсбурга” Йорг Шмадтке. – УЕФА сохранил за собой возможность изменить решение. Сейчас принято одно решение, но оно может измениться. Вероятнее всего, окончательно все станет известно за неделю до матча. Думаю, неправильно играть в Украине. Надеюсь, ситуация изменится”.

По словам Шмадтке, он контактировал по поводу места проведения матча с УЕФА, но ему ответили, что должны быть соблюдены интересы всех сторон. И все же 56-летний спортдир надеется, что игра состоится в Германии.

“По логистическим соображениям для обеих команд было бы удобнее сыграть в регионе Северный Рейн-Вестфалия (именно там состоится “финал восьми” – прим.ред.). В конечном итоге, цель УЕФА – учесть интерес всех сторон. В этом деле, я считаю, они этого не достигли”, – приводит слова Шмадтке sportbuzzer.de.

Ранее УЕФА утвердил, что игра между “Шахтером” и “Вольфсбургом” состоится в Киеве, на НСК “Олимпийский” пятого августа.