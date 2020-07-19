Премьер-лига
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Днепр-1 - Ворскла 3:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная домашняя победа днепрян
В матче 32-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома уверенно обыграл "Ворсклу" 3:0. Перед поединком команде Дмитрия Михайленко вручили Кубок Престижа - трофей лучшей команде нижней шестерки. Дублем в этом матче отметился форвард хозяев Владислав Супряга - нападающий забил оба гола в первом тайме. Третий гол днепрян забил Алексей Хобленко - на 50-й минуте встречи.
Украинская Премьер-лига. Группа 2. 32-й тур
19 июля. Днепр. "Днепр Арена"
"Днепр-1" - "Ворскла" 3:0
Голы: Супряга 25 Супряга 40, Хобленко 50
19 июля. Днепр. "Днепр Арена"
"Днепр-1" - "Ворскла" 3:0
Голы: Супряга 25 Супряга 40, Хобленко 50
"Днепр-1": Юрчук - Адамюк, Сваток (Кравченко 46), Логинов (Лопиренок 46), Цуриков (Полевой 62) - Батагов - Ди Франко, Ярмолюк - Супряга, Хобленко (Назаренко 69), Булеца (Сабатини 69)
Тренер: Дмитрий Михайленко
Тренер: Дмитрий Михайленко
"Ворскла": Исенко - Дмитрук, Павлюк, Якубу, Мельничук (Кулаковский 83) - А. Белый (Дубко 46), Гаджук - Власов (Галата 46), Семилет (Костенко 87), Козыренко (Посевкин 55) - Кравчук
Тренер: Виталий Косовский
Тренер: Виталий Косовский
Арбитр: Алексей Деревинский
Предупреждение: Логинов, Булеца 23 Назаренко 90
Предупреждение: Логинов, Булеца 23 Назаренко 90
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