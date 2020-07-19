Днепр-1 - Ворскла 3:0. Обзор матча и видео голов

В матче 32-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома уверенно обыграл "Ворсклу" 3:0. Перед поединком команде Дмитрия Михайленко вручили Кубок Престижа - трофей лучшей команде нижней шестерки. Дублем в этом матче отметился форвард хозяев Владислав Супряга - нападающий забил оба гола в первом тайме. Третий гол днепрян забил Алексей Хобленко - на 50-й минуте встречи.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 32-й тур

19 июля. Днепр. "Днепр Арена"

"Днепр-1" - "Ворскла" 3:0

Голы: Супряга 25 Супряга 40, Хобленко 50 19 июля. Днепр. "Днепр Арена"Супряга 25 Супряга 40, Хобленко 50

"Днепр-1": Юрчук - Адамюк, Сваток (Кравченко 46), Логинов (Лопиренок 46), Цуриков (Полевой 62) - Батагов - Ди Франко, Ярмолюк - Супряга, Хобленко (Назаренко 69), Булеца (Сабатини 69)

Тренер: Дмитрий Михайленко

"Ворскла": Исенко - Дмитрук, Павлюк, Якубу, Мельничук (Кулаковский 83) - А. Белый (Дубко 46), Гаджук - Власов (Галата 46), Семилет (Костенко 87), Козыренко (Посевкин 55) - Кравчук

Тренер: Виталий Косовский

Арбитр: Алексей Деревинский

Предупреждение: Логинов, Булеца 23 Назаренко 90