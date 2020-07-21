Молодежка Динамо вышла из отпуска

В понедельник, 20-го июля, закончился отпуск для молодежной команды "Динамо".

Коллектив собрался на базе и провел первую тренировку. До этого футболисты прошли традиционное плановое медобследование, а также вместе с тренерским штабом и персоналом сделали тесты на COVID-19. Получив все отрицательные результаты, команда в полном составе заехала на базу и приступила к работе.

Подробнее о первых тренировках рассказал старший тренер "Динамо" U21 Юрий Мороз:

- Мы собрались в понедельник, пообщались, обсудили ближайшие планы – что будем работать на базе в режиме одноразовых (утром) и двухразовых (утром и вечером) тренировок. Занятия у нас разносторонние: например, сегодня утром ребята бегали, вечером будут работать с мячами, а вчера была только работа с мячами. Также будет и тренажерный зал, и работа над силой – все в комплексе. Это направлено на улучшение их функциональных возможностей.

В целом, у нас все, как обычно, по ходу будем вносить коррективы, если понадобится. Видно, что ребята соскучились по работе, тренируются с желанием, вдохновением и азартом. Все в хорошем физическом состоянии, без лишних килограммов. Считаю, должно быть меньше разговоров, а больше дела – пусть ребята через работу доказывают свою профпригодность.

Одновременно с нами вышла из отпуска и юношеская команда, мы иногда тренируемся в одно время, только на соседних полях. Что касается кадровых вопросов, группа футболистов, которые не могут играть за "Динамо" U19 по возрасту, автоматически переходит к нам. По поводу возможных кандидатов на просмотр, об этом еще рано говорить. Но селекция ведется постоянно, мы все время обсуждаем кандидатуры конкретных футболистов, так что все в рабочем процессе. Когда утвердится тренерский штаб первой команды, мы еще вместе все обсудим.

Также у нас запланированы контрольные игры, первая из них – 26 июля против основной команды "Вереса" (Ровно).