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Береза: На 100% буду доволен после того, как Днепр-1 завоюет путевку в Лигу Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне поборются за Лигу Европы

Береза: На 100% буду доволен после того, как Днепр-1 завоюет путевку в Лигу Европы
Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​подбил итоги регулярного сезона УПЛ для днепровской команды.

- Юрий Николаевич, третий год подряд команда борется за трофей: были первыми во Второй Лиге, завоевали первое место в Первой лиге, и вот теперь получили Кубок Престижа в УПЛ. Как относитесь к этому трофею?

- Мы уже говорили, что у нас есть задача первого эшелона, а затем второго и третьего. На сегодняшний день мы потихоньку подошли к третьему эшелону. Я не скажу, что у нас был простой сезон в УПЛ. Команда сильно обновилась, мало кто остался из тех, кто начинал с нами во Второй лиге - можно сравнить с тем составом, который играл в Первой игре в Кубке страны против "Буковины" три года назад на "Днепр-Арене". Даже философски все это сложно представить, как мы прошли эти метаморфозы с командой, но прошли достаточно уверенно. Конечно, сейчас хотелось бы говорить о том, как мы финишировали в первой шестерке и завоевали прямую путевку в еврокубки, но я доволен действиями команды. Однако буду доволен на сто процентов, когда ребята пройдут стыковые матчи за путевку в Лигу Европы. Это основное на сегодняшний день.

- Что говорили команде после последней игры в раздевалке?

- Хочу сказать, что видимо у каждого игрока в карьере была какая-то важная игра. Через это проходили все великие футболисты. И я считаю, что в нашем коллективе собраны большие в будущем футболисты. Поэтому им очень важно найти мотивацию и пройти этот отбор в Лигу Европы. Это важно в моральном плане для их взросления. Поэтому после игры в раздевалке я попросил их отнестись к этому очень серьезно.

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- Вы пообещали ребятам банкет?

- Он у нас будет в любом случае, однако хочется дополнительно отметить, кроме Кубка Престижа, хотя и это очень приятно, и победу в борьбе за место в еврокубке. Хотелось бы что наша молодая команда в первый же год в УПЛ завоевала эту желанную путевку в Лигу Европы.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (3)
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alext1467 (Kiev)
22.07.2020 в 18:33
И для чего? Чтоб сыграть 2 матча и проиграть 0:3 условному вильяреалу или динамо загреб?
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C_Ballack (Днепр)
22.07.2020 в 18:44
Философия лазера...
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Пришта Литин (Киев)
22.07.2020 в 18:04
Олександрия и В.Шаран не согласньі.
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