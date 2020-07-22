Перед матчами плей-офф Мариуполь и Днепр-1 сдали тесты на коронавирус

Два клуба УПЛ – "Мариуполь" и "Днепр-1" перед матчами плей-офф за Лигу Европы прошли плановые тесты на коронавирус.

Как сообщают пресс-службы азовцев и днепрян, тренерский штаб, футболисты и сотрудники клубов прошли ПЦР-тестирование, результаты которого будут известны в ближайшее время.

Напомним, что матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пройдут 25 (полуфиналы) и 29 июля (финал). В полуфиналах "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" с "Мариуполем".