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Перед матчами плей-офф Мариуполь и Днепр-1 сдали тесты на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Результаты будут известны в ближайшие дни

Перед матчами плей-офф Мариуполь и Днепр-1 сдали тесты на коронавирус
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Два клуба УПЛ – "Мариуполь" и "Днепр-1" перед матчами плей-офф за Лигу Европы прошли плановые тесты на коронавирус.

Как сообщают пресс-службы азовцев и днепрян, тренерский штаб, футболисты и сотрудники клубов прошли ПЦР-тестирование, результаты которого будут известны в ближайшее время.

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Напомним, что матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пройдут 25 (полуфиналы) и 29 июля (финал). В полуфиналах "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" с "Мариуполем".

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1 коронавирус
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Комментарии (1)
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911+ (Харків)
22.07.2020 в 22:09
Оно конечно хорошо, что СК "Днипро-1" участвует в плей-офф за Лигу Европы, но какое время существует команда и что по этому поводу думают в UEFA?!
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