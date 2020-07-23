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Владимир Шаран анонсировал бой в плей-офф с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Дома. И с болельщиками

Владимир Шаран анонсировал бой в плей-офф с Мариуполем
Новина українською

Коуч "Александрии" Владимир Шаран в разговоре с телеканалом Футбол высказался о предстоящем противостоянии с "Мариуполем" в плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы.

Накануне стало известно, что трибуны стадионов позволили заполнять болельщиками на 25% от их вместимости.

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Очень этим доволен, ведь мы играем дома. Это очень важный матч. Мы очень рады, ребята очень довольны, что позволили пускать 25% болельщиков.

Для каждой команды, которая играет в домашних условиях, это дополнительная сила. Тем более, мы знаем, как болеют в Александрие.

Матч "Александрия" - "Мариуполь" состоится в субботу, 25 июля. Начало игры - в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Шаран Болельщики ФК Александрия Лигоевропейский плей-офф
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 13:48
Олександрия должна дома без вопросов проходить аренДуполь.
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