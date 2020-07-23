Сабо: Суркис поспешил, уволив Михайличенко

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК "Футбол" прокомментировал изменения на тренерском посту киевского клуба. По мнению специалиста, руководство клуба поспешило с увольнением Алексея Михайличенко и назначением Мирчи Луческу.

"Президент Динамо поспешил, уволив Михайличенко. Надо было его оставить. "Если ты не попадаешь в группу Лиги чемпионов, то уходишь, мы тебя увольняем" – это было бы нормально.

Не знаю, был такой разговор или нет. В любом случае, Михайличенко понимал, что они вряд ли попадут в групповой этап", – сказал Йожеф Сабо.