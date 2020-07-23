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Сабо: Суркис поспешил, уволив Михайличенко

Премьер-лига
(2 голосов)

Йожеф Йожефович считает, что украинскому тренеру нужно было дать шанс пробиться в Лигу чемпионов

Сабо: Суркис поспешил, уволив Михайличенко
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК "Футбол" прокомментировал изменения на тренерском посту киевского клуба. По мнению специалиста, руководство клуба поспешило с увольнением Алексея Михайличенко и назначением Мирчи Луческу.

"Президент Динамо поспешил, уволив Михайличенко. Надо было его оставить. "Если ты не попадаешь в группу Лиги чемпионов, то уходишь, мы тебя увольняем" – это было бы нормально.

Не знаю, был такой разговор или нет. В любом случае, Михайличенко понимал, что они вряд ли попадут в групповой этап", – сказал Йожеф Сабо.

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В статье: Мирча Луческу Алексей Михайличенко Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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hariton (Лозовая)
23.07.2020 в 22:13
Сабо сам хотел тренировать Д.К
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+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
23.07.2020 в 22:00
Ну ты сабо и брехло, в каждом интервью поносил нынешнее ДК, при руководстве Михайличенко, а после этого "поспешили"....
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+1
-1
batkomaxno555 (Никополь)
23.07.2020 в 21:41
дедуля беры миху себе раки ловить!
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
23.07.2020 в 21:15
ДК не куда не попадёт не переживайте
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+1
-2
lir1205 (Запорожье)
23.07.2020 в 21:14
вот еще одно динамовское сердце, если бы да коли, а если коли то НІКОЛИ! Он хоть сам понял что сказал , типа дайте еще шанс поиздеваться а потом сказать - ДО СВИДАНЬЯ!
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+5
0


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