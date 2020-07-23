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Милевский - о Луческу в Динамо: Я же говорил. 2020-й – темные времена. Трэш б@@
Артем в тренде последних событий
В четверг 23 июля киевское "Динамо" сотворило сенсацию, назначив на пост главного тренера экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу.
Не мог пройти мимо данного назначения и украинский форвард "Динамо" Брест Артем Милевский.
"Я же говорил. 2020-й – темные времена. Трэш б@@", – написал Милевский в Иснтсаграме.
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Комментарии (4)
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spoultyinvoine
24.07.2020 в 00:53
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Wreck (Киев)
24.07.2020 в 00:11
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androma (Вересневе)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
24.07.2020 в 00:45
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