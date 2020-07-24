Карпаты планируют выйти из отпуска 27 июля

После исключения клуба из УПЛ львовские "Карпаты" продолжают находиться в подвешенном состоянии.

Недавно клуб покинули еще два игрока - Андро Гиоргадзе и Алексей Хахлев, а остатки команды находятся в вынужденном отпуске.

При этом, как сообщил главный тренер "Карпат" Роман Санжар, в эти дни он не контактировал с одним из совладельцев клуба Олегом Смалийчуком.

Из отпуска подопечные Романа Санжара планируют выйти 27 июля. К этому времени должна появится определенность с планами на подготовительный период.

Напомним, что "Карпаты" были исключены из УПЛ за две неявки на матчи чемпионата. Также сообщалось о том, что за долги перед игроками и клубами на "зелено-белых" наложен трансферный бан.