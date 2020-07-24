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Карпаты планируют выйти из отпуска 27 июля

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что у Карпат все очень туманно

Карпаты планируют выйти из отпуска 27 июля
Новина українською

После исключения клуба из УПЛ львовские "Карпаты" продолжают находиться в подвешенном состоянии.

Недавно клуб покинули еще два игрока - Андро Гиоргадзе и Алексей Хахлев, а остатки команды находятся в вынужденном отпуске.

При этом, как сообщил главный тренер "Карпат" Роман Санжар, в эти дни он не контактировал с одним из совладельцев клуба Олегом Смалийчуком.

Из отпуска подопечные Романа Санжара планируют выйти 27 июля. К этому времени должна появится определенность с планами на подготовительный период.

Напомним, что "Карпаты" были исключены из УПЛ за две неявки на матчи чемпионата. Также сообщалось о том, что за долги перед игроками и клубами на "зелено-белых" наложен трансферный бан.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Комментарии (6)
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госпітальєр (львів)
24.07.2020 в 22:49
куди вони можуть вийти ? 5 мільйонів баксів заплатити боргу треба,але лисий і не збирається
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0
0
v.grischuk (Винница)
24.07.2020 в 22:06
Всем хочеться, чтоб Карпаты существовали
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+1
0
Микко82 (Херсон)
24.07.2020 в 22:02
Цирк поїхав, клоуни лишилися.
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
24.07.2020 в 21:56
Подготовительный период к чему? Картошку копать на огороде? Там долго готовиться не нужно.
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+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
24.07.2020 в 21:43
Выйдут из отпуска и куда пойдут?? Разве не их прикрыли?
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+2
-1
yurets87 (запоріжжя)
24.07.2020 в 21:31
клуб существует или нет,пля??????
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+2
0


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