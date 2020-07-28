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Жерсон Родригес хочет вернуться в Динамо - уже отказал турецкому клубу

Премьер-лига
(3 голосов)

Уверяет агент

Жерсон Родригес хочет вернуться в Динамо - уже отказал турецкому клубу
Новина українською

Люксембургский вингер левого фланга киевского "Динамо", который до сих пор был в аренде турецкого клуба "Анкарагюджю", хочет вернуться в украинский клуб, сообщает football.ua.

Агент игрока Ахмед Нума высказал пожелание Жерсона.

Он хочет помочь "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

В то же время турецкое издание Viral Sport сообщает, что Жерсоном интересовался клуб ББ "Эрзурумспор". Он как раз вышел в Суперлигу и намерен усилиться. Якобы речь шла об аренде или и выкуп контракта, но Родригес отказался.

Напомним, что Жерсона со скандалом выгнали из Анкарагюджю за драки с капитаном команды.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю ББ Эрзурумспор (Эрзурум)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (3)
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Металлист Харьков
28.07.2020 в 09:27
Дед ему вставит пистона !
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+4
0
xapyga (Запорожье)
28.07.2020 в 09:39
шутка что ли? по работе в Шахте цыган пистоны вставлял только местным и не уважительно относился,а бразилам позволялось многое
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
28.07.2020 в 10:06
Так Родригес не бразилец
+2
0


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