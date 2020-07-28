Жерсон Родригес хочет вернуться в Динамо - уже отказал турецкому клубу

Люксембургский вингер левого фланга киевского "Динамо", который до сих пор был в аренде турецкого клуба "Анкарагюджю", хочет вернуться в украинский клуб, сообщает football.ua.

Агент игрока Ахмед Нума высказал пожелание Жерсона.

Он хочет помочь "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

В то же время турецкое издание Viral Sport сообщает, что Жерсоном интересовался клуб ББ "Эрзурумспор". Он как раз вышел в Суперлигу и намерен усилиться. Якобы речь шла об аренде или и выкуп контракта, но Родригес отказался.

Напомним, что Жерсона со скандалом выгнали из Анкарагюджю за драки с капитаном команды.