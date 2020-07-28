Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес хочет вернуться в Динамо - уже отказал турецкому клубу
Уверяет агент
Люксембургский вингер левого фланга киевского "Динамо", который до сих пор был в аренде турецкого клуба "Анкарагюджю", хочет вернуться в украинский клуб, сообщает football.ua.
Агент игрока Ахмед Нума высказал пожелание Жерсона.
Он хочет помочь "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов.
В то же время турецкое издание Viral Sport сообщает, что Жерсоном интересовался клуб ББ "Эрзурумспор". Он как раз вышел в Суперлигу и намерен усилиться. Якобы речь шла об аренде или и выкуп контракта, но Родригес отказался.
Напомним, что Жерсона со скандалом выгнали из Анкарагюджю за драки с капитаном команды.