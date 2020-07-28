Дочь Лобановского: Такое впечатление, что Шахтер унижен и оскорблен. Переход Мораеса они представляли в другом свете

Дочь Валерия Лобановского Светлана прокомментировала назначение главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу.

– Футбол достаточно прагматичен. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И – результаты выступления команды.

– До Луческу ни один из наставников не сталкивался с такой волной критики...

– Если вы о болельщиках, их отчасти можно понять – все-таки Луческу много лет возглавлял главного конкурента "Динамо" в последние годы – донецкий "Шахтер". Для многих именно этот факт затмевает все остальные аргументы. Но, с другой стороны, эти же болельщики требуют от президента клуба результатов, побед, титулов. Как говорил папа: думай, если можешь. Задуматься действительно есть над чем. Неужели Игорь Суркис будет назначать тренера во вред делу, в которое они с братом вкладывают немалые средства? Опять-таки, напомню о прагматичности. Да, Игорь Михайлович в известной степени идет на риск, однако он рискует в первую очередь своей репутацией и своими деньгами. Есть желающие разделить с ним это? Что-то таких не видно, в отличие от тех, кто горазд громко и красиво говорить. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...

– Вас не удивляет позиция донецкого "Шахтера" в этой ситуации? Вдруг в одночасье Луческу из идола превратился для горняков в изменника...

– Это, по меньшей мере, странно. Такое впечатление, что "Шахтер" унижен и оскорблен решением Мирчи принять "Динамо". Еще совсем недавно переход Мораеса из киевского клуба в донецкий представлялся в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывел "Шахтер" на его нынешние высоты...

Знаете, а ведь именно эта позиция донецкой стороны, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере, "Шахтер", судя по всему, уже не чувствует себя столь комфортно, как раньше. И в этом плане намеченный на 25 августа матч с "Динамо" за Суперкубок видится в высшей степени любопытным. Думаю, это будет хорошее начало новой истории киевского клуба.