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Дочь Лобановского: Такое впечатление, что Шахтер унижен и оскорблен. Переход Мораеса они представляли в другом свете

Премьер-лига
(4 голосов)
Дочь Лобановского: Такое впечатление, что Шахтер унижен и оскорблен. Переход Мораеса они представляли в другом свете
Новина українською

Дочь Валерия Лобановского Светлана прокомментировала назначение главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу.

– Футбол достаточно прагматичен. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И – результаты выступления команды.

– До Луческу ни один из наставников не сталкивался с такой волной критики...

– Если вы о болельщиках, их отчасти можно понять – все-таки Луческу много лет возглавлял главного конкурента "Динамо" в последние годы – донецкий "Шахтер". Для многих именно этот факт затмевает все остальные аргументы. Но, с другой стороны, эти же болельщики требуют от президента клуба результатов, побед, титулов. Как говорил папа: думай, если можешь. Задуматься действительно есть над чем. Неужели Игорь Суркис будет назначать тренера во вред делу, в которое они с братом вкладывают немалые средства? Опять-таки, напомню о прагматичности. Да, Игорь Михайлович в известной степени идет на риск, однако он рискует в первую очередь своей репутацией и своими деньгами. Есть желающие разделить с ним это? Что-то таких не видно, в отличие от тех, кто горазд громко и красиво говорить. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...

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– Вас не удивляет позиция донецкого "Шахтера" в этой ситуации? Вдруг в одночасье Луческу из идола превратился для горняков в изменника...

– Это, по меньшей мере, странно. Такое впечатление, что "Шахтер" унижен и оскорблен решением Мирчи принять "Динамо". Еще совсем недавно переход Мораеса из киевского клуба в донецкий представлялся в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывел "Шахтер" на его нынешние высоты...

Знаете, а ведь именно эта позиция донецкой стороны, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере, "Шахтер", судя по всему, уже не чувствует себя столь комфортно, как раньше. И в этом плане намеченный на 25 августа матч с "Динамо" за Суперкубок видится в высшей степени любопытным. Думаю, это будет хорошее начало новой истории киевского клуба.

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В статье: Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбольный клуб

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Комментарии (16)
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Lion Killer (Львів)
28.07.2020 в 23:34
ШАНОВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, хтось слідкує на Вашому ресурсі за перекладами статей? Прочитайте текст вище - це ж суцільний ЖАХ і гугл транслейт.
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0
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таврия19752009 (симферополь)
28.07.2020 в 23:34
Болельщикам Шахтера как раз пофиг.Тут еще до Луческу половина из них хотели сильное Динамо .Так что бред с ее стороны
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0
0
C_Ballack (Днепр)
28.07.2020 в 23:39
Ну по риторике Палкина и Денисова я б так не сказал что "пофиг". Конечно можно возразить что они не могут говорить от имени всех болельщиков и это верно. Только вот они являются прямыми представителями Шахтера и несут инфу в массы (в отличии от нас, рядовых любителей футбола), поэтому исходя из заявлений и формируется отношения Шахтера к данному назначению.
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0
0
болельщик_футбола (Донецк)
28.07.2020 в 23:23
хе-хе... ну надо же за уши притянуть всех, кто разделяет именно твою точку зрения... кто следующий? я вот лично ржу... санта-барбара какая то...
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+1
-2
balamyt (Boston)
28.07.2020 в 23:20
Дочь Великого тренера тоже думает Стратегически ..в отличии от тех .фанатов ,которые думают не головой а...седцем , и чувствами
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+2
-1
болельщик_футбола (Донецк)
28.07.2020 в 23:24
то есть ж...й...
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
28.07.2020 в 23:17
Абсолютно адекватно дочь Лобановского разложила по полочкам ситуацию с назначением Луческу...Как ни странно, она разобралась в ситуации лучше, чем сепарки-кротодрочеры этого сайта...
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+4
-4
AndrjuhALu (Донецк)
28.07.2020 в 23:23
Пффф, что за бред. Большая часть комментов даже на этом сайте от болел шахты не настроена негативно. Негативно высказались либо функционеры клуба, либо бывшие игроки - они имеют полное моральное право это делать. А вот больше всего вони было от болел Динамо, сначала на Суркиса, а потом и на Луческу мол "продался дед за пару мильенов".
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+1
-1
alex 66 (Кременчуг)
28.07.2020 в 23:38
Ну коли так, то посоветуй Суркису, чтобы она вошла в тренерский штаб Луческу, И Суркису спокойней, и Луческу в помощь (думаю там конспекты завалялись).
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 23:08
вона хоч зрозуміла, куди вона лізе ... не хочу нікого ображати, але вона не її папа... який ж з неї футбольний експерт!?
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+3
-7
Po4eson (Одесса)
28.07.2020 в 23:11
Она адекватно сказала свои мысли. А вам, мил человек, поучиться манерам нужно и женщинам не хамить
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+8
-3
FC Energy (Новая Каховка)
28.07.2020 в 23:14
Т.е. если женщина - можно любую ересь нести?
+3
-4
Cerega15 (Kherson)
28.07.2020 в 23:20
Свои ли? Что то больно они схожи с мыслями Суркиса, риторика та же.
+1
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 23:21
Взагалі то, ніхто жінкам не хамив, але те що вона лізе у не свою справу - це фактце ще м'яко висловився, теж мені розвелися гендерні адвокати фемінізму
+2
-2
C_Ballack (Днепр)
28.07.2020 в 23:31
Не все дело??? Интересно... Если так рассуждать как ты, то мы тут все лезем не в свое дело. Чем она хуже например тебя? Ты можешь свою пургу нести, а она нет?
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
28.07.2020 в 23:11
Но разложила по полочкам все очень грамотно. 90% писак на сайте это профаны.. думаю не головой, а руководствуются эмоциями. Так что лучше ее мнение прочитать...
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+6
-2


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