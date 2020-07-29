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Егор Назарина: Пока я был в Карпатах - новый президент приезжал на базу лишь раз

Премьер-лига
(1 голосов)

О ситуации в "зелено-белом" клубе

Егор Назарина: Пока я был в Карпатах - новый президент приезжал на базу лишь раз
Новина українською

Егор Назарина только что стал игроком луганской "Зари", а прошлый сезон провел в львовских "Карпатах". Центральный полузащитник рассказал Трибуне о ситуации в клубе "львов".

- В "Карпатах" вы стали фактически лидером. Игроком, который прочно закрепился в основе, однако команда не показывала хороших результатов. Было сложно в психологическом плане? Как справлялись с этим?

- Было нелегко, так как я считаю, что команда заслуживала большего, но в каких-то моментах просто не везло, но также где-то не хватало опыта, мастерства и уверенности в своих силах. Но команда понимала, что единственный выход из этой ситуации - это работать, работать и еще раз работать.

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- Как восприняли новость о том, что Дыминский продал "Карпаты", говорил он с вами перед этим решением?

- Конечно, никто с нами не говорил, и никак мы не восприняли эту новость. Потому что по сути ничего в глобальном плане не изменилось, все осталось на своих местах.

- Как встретили нового владельца львовского клуба Смалийчука? Общался он с вами?

- Пока я находился в расположении клуба, то только раз новый президент клуба приезжал на базу, выступил с мотивационной речью и все.

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В статье: Заря (Луганск) Петр Дыминский Карпаты (Львов) Егор Назарина Олег Смалийчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (0)
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zago55
29.07.2020 в 12:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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