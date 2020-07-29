СМИ: Карпаты намерены судиться с Шахтером из-за долга за Бланко Лещука

" Карпаты " намерены подать в ФИФА иск по отношению к донецкому "Шахтеру".

По информации Sport Arena, львовский клуб намерен получить от "горняков" часть средств за трансфер бывшего игрока "зелено-белых" Густаво Бланко Лещука в третий клуб.

Сообщается, что согласно условиям трансфера игрока в "Шахтер" из "Карпат", львовский клуб должен был получить определенный процент при последующем трансфере футболиста (порядка 200 тысяч долларов).

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Напомним, что в августе 2018-го "горняки" отдали Бланко Лещука в аренду в "Малагу", а еще через год продали в турецкий "Антальяспор".