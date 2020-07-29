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СМИ: Карпаты намерены судиться с Шахтером из-за долга за Бланко Лещука

Премьер-лига
(2 голосов)

Олег Смалийчук решил собрать все долги

СМИ: Карпаты намерены судиться с Шахтером из-за долга за Бланко Лещука
Новина українською

"Карпаты" намерены подать в ФИФА иск по отношению к донецкому "Шахтеру".

По информации Sport Arena, львовский клуб намерен получить от "горняков" часть средств за трансфер бывшего игрока "зелено-белых" Густаво Бланко Лещука в третий клуб.

Сообщается, что согласно условиям трансфера игрока в "Шахтер" из "Карпат", львовский клуб должен был получить определенный процент при последующем трансфере футболиста (порядка 200 тысяч долларов).

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Напомним, что в августе 2018-го "горняки" отдали Бланко Лещука в аренду в "Малагу", а еще через год продали в турецкий "Антальяспор".

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В статье: Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Густаво Бланко Лещук
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 18:55
Давно пора було зробити...а то пороздавали реально класних гравців (у першу чергу Шахтарю - це про Федецького, Шуста, Бланко-Лещука, Кобіна та інших), а тепер от МАЄТЕ - ЩО МАЄТЕ...
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
29.07.2020 в 18:49
клюб - банкрот, але добрі традиції зі всіма судитися ще існують!
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