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СМИ: Карпаты намерены судиться с Шахтером из-за долга за Бланко Лещука
Олег Смалийчук решил собрать все долги
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По информации Sport Arena, львовский клуб намерен получить от "горняков" часть средств за трансфер бывшего игрока "зелено-белых" Густаво Бланко Лещука в третий клуб.
Сообщается, что согласно условиям трансфера игрока в "Шахтер" из "Карпат", львовский клуб должен был получить определенный процент при последующем трансфере футболиста (порядка 200 тысяч долларов).
Напомним, что в августе 2018-го "горняки" отдали Бланко Лещука в аренду в "Малагу", а еще через год продали в турецкий "Антальяспор".