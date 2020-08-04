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Динамо и Олимпик определились относительно спаррингов
Один будет совместный
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Все они должны состояться на УТБ "Конча-Заспа", - сообщает Телеграмм канал Динамо Киев Inside.
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Соперниками станут два представителя Второй лиги, "Чайка" (Петропаловская Борщаговка) и "Диназ" (Вышгород), а также любительский "Рубикон" (Киев).
Эти три матча состоятся на тренировочной базе олимпийцев в Счастливом.
- 5 августа - Олимпик - Чайка (17:00)
- 6 августа - Олимпик - Диназ (17:00)
- 9 августа - Олимпик - Рубикон (11:00)