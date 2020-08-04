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Динамо и Олимпик определились относительно спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

Один будет совместный

Динамо и Олимпик определились относительно спаррингов
Новина українською

"Динамо" достигло договоренности о проведении спаррингов с "Десной", "Колосом" и "Олимпиком".

Все они должны состояться на УТБ "Конча-Заспа", - сообщает Телеграмм канал Динамо Киев Inside.

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"Олимпик" в рамках подготовки к сезону 2020/2021 кроме спарринга с "Динамо" сыграет еще три товарищеских поединка.

Соперниками станут два представителя Второй лиги, "Чайка" (Петропаловская Борщаговка) и "Диназ" (Вышгород), а также любительский "Рубикон" (Киев).

Эти три матча состоятся на тренировочной базе олимпийцев в Счастливом.

  • 5 августа - Олимпик - Чайка (17:00)
  • 6 августа - Олимпик - Диназ (17:00)
  • 9 августа - Олимпик - Рубикон (11:00)
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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Чайка (Петропавловская Борщаговка) спарринг Диназ (Вышгород)
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Источник:
Динамо Київ Inside

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