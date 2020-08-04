Динамо и Олимпик определились относительно спаррингов

" Динамо " достигло договоренности о проведении спаррингов с "Десной", "Колосом" и "Олимпиком".

Все они должны состояться на УТБ "Конча-Заспа", - сообщает Телеграмм канал Динамо Киев Inside.

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" Олимпик " в рамках подготовки к сезону 2020/2021 кроме спарринга с "Динамо" сыграет еще три товарищеских поединка.

Соперниками станут два представителя Второй лиги, "Чайка" (Петропаловская Борщаговка) и "Диназ" (Вышгород), а также любительский "Рубикон" (Киев).

Эти три матча состоятся на тренировочной базе олимпийцев в Счастливом.