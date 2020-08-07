Вратарь молодежной сборной Украины выделил преимущества Трубина и назвал лучших киперов мира

Руслан Нещерет, вратарь молодежной сборной Украины и "Динамо" U-19 ответил на вопрос о своих коллег Анатолия Трубина с "Шахтера" и Павла Исенко из "Ворсклы".

В частности Нещерета спросили, откуда в Украине столько молодых звезд-вратарей.

У клубов трудно с финансами, чтобы покупать топ-киперов. Поэтому и дают шанс молодежи, а она это использует.

Оценил Нещерет коллег-вратарей Исенко и Трубина.

Исенко? Ему важно "звезду" не поймать. А вообще парень - молодец, хорошо сыграл в серии пенальти, поэтому будет продолжать работать и все ему удастся. Сильные стороны Трубина - это игра на линии, прежде всего, второе - выходы и третье - игра ногами.

Назвал Руслан и трех лучших киперов в мире.

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На первом месте Эдерсон, слежу за ним, еще с того времени, как он за "Бенфику" играл с "Динамо". Он очень уверен, прекрасно играет ногами, а теперь стал лучшим вратарем АПЛ. Второй Алиссон. Очень хорошо играет ногами, подчищает постоянно, на выходах хорошо играет. Третий - Облак. Он - номер один в мире в игре на линии и хорошие качества в игре ногами.

Среди украинских вратарей Нещерет выделил Александра Шовковского и Андрея Пятова.