В спарринге между молодежной командой и Александрией забили 9 голов

Команда Владимира Шарана в рамках подготовки к чемпионату в УПЛ провела первую товарищескую встречу с молодежным составом клуба - U-21.

Матч завершился со счетом 7:2 в пользу главной команды.

В составе главной команды с пенальти забил Грицук, потом он же забил с игры. Также отличились Безбородько, Гордиенко, Ситало, Пашаев и Устименко.