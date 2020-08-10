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В спарринге между молодежной командой и Александрией забили 9 голов

Премьер-лига
(1 голосов)

7 - в одни ворота

В спарринге между молодежной командой и Александрией забили 9 голов
Новина українською

Команда Владимира Шарана в рамках подготовки к чемпионату в УПЛ провела первую товарищескую встречу с молодежным составом клуба - U-21.

Матч завершился со счетом 7:2 в пользу главной команды.

В составе главной команды с пенальти забил Грицук, потом он же забил с игры. Также отличились Безбородько, Гордиенко, Ситало, Пашаев и Устименко.

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В статье: ФК Александрия Контрольный матч спарринг U-21
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Источник:
Олександрія

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