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В спарринге между молодежной командой и Александрией забили 9 голов
7 - в одни ворота
Команда Владимира
Матч завершился со счетом 7:2 в пользу главной команды.
В составе главной команды с пенальти забил Грицук, потом он же забил с игры. Также отличились Безбородько, Гордиенко, Ситало, Пашаев и Устименко.
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Источник:Олександрія
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