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Динамо подписало предварительный контракт с Костевичем

Премьер-лига
(3 голосов)

Замена Миколенко?

Динамо подписало предварительный контракт с Костевичем
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о подписании предварительного контракта с левым защитником Владимиром Костевичем.

Как отмечает официальный сайт бело-синих, соглашение 27-летнего игрока с польским "Лехом" действует до 31 декабря 2020 года. Согласно регламенту ФИФА, Владимир подписал контракт с "Динамо", который вступит в силу с 1 января 2021 года.

Срок соглашения Костевича с "Динамо" составляет 3 года.

Как известно, Владимир Костевич является воспитанником львовского футбола. На профессиональном уровне он провел 6 лет в местных "Карпатах", после чего перешел в "Лех". В чемпионате Украины он успел сыграть 85 матчей, в которых забил четыре гола.

С 2017 года Владимир выступает в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа. За этот период провел 100 поединков (1 гол + 11 результативных передач). Вместе с командой выиграл бронзу чемпионата Польши сезона 2017/18 и серебро в сезоне 2019/2020.

Отметим, что ранее с "Динамо" попрощался другой левый защитник - Йосип Пиварич, у которого завершился срок действия контракта. В настоящее время в составе киевлян остаются Миколенко, а также Вантух, который вернулся из аренды. Впрочем, в западноевропейских СМИ появлялась информация, что Виталием интересуются "Наполи" и "Эвертон".

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В статье: Владимир Костевич трансферы Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо (Київ)

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Комментарии (6)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.08.2020 в 11:55
А компенсацию заплатить и забрать сейчас чтобы продать Мыколенко
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M&M (Lviv)
10.08.2020 в 11:51
Радий за Костевича, ...витягуйте Шведа.
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
10.08.2020 в 11:31
Либо продают Мыколенко, либо это замена Пиваричу для ротации Мыколенко. Тогда Вантух на выход.
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+1
0
Володимирович (Кременчуг)
10.08.2020 в 11:28
В такому випадку Миколенко залишається , що найменше до зими! Не кажу погано це чи добре, з різних поглядів це і погано і добре!
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+1
0
ffggpl (Харьков)
10.08.2020 в 11:11
Грамотный трансфер+++
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+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
10.08.2020 в 11:08
Однозначно плюс.Досвідчений і свій.
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+2
0


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