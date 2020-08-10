Динамо подписало предварительный контракт с Костевичем

Киевское "Динамо" объявило о подписании предварительного контракта с левым защитником Владимиром Костевичем.

Как отмечает официальный сайт бело-синих, соглашение 27-летнего игрока с польским "Лехом" действует до 31 декабря 2020 года. Согласно регламенту ФИФА, Владимир подписал контракт с "Динамо", который вступит в силу с 1 января 2021 года.

Срок соглашения Костевича с "Динамо" составляет 3 года.

Как известно, Владимир Костевич является воспитанником львовского футбола. На профессиональном уровне он провел 6 лет в местных "Карпатах", после чего перешел в "Лех". В чемпионате Украины он успел сыграть 85 матчей, в которых забил четыре гола.

С 2017 года Владимир выступает в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа. За этот период провел 100 поединков (1 гол + 11 результативных передач). Вместе с командой выиграл бронзу чемпионата Польши сезона 2017/18 и серебро в сезоне 2019/2020.

Отметим, что ранее с "Динамо" попрощался другой левый защитник - Йосип Пиварич, у которого завершился срок действия контракта. В настоящее время в составе киевлян остаются Миколенко, а также Вантух, который вернулся из аренды. Впрочем, в западноевропейских СМИ появлялась информация, что Виталием интересуются "Наполи" и "Эвертон".