  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Ворскле забыли о спарринге с Александрией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ворскле забыли о спарринге с Александрией

Премьер-лига
(2 голосов)

Отправились в Закарпатье

В Ворскле забыли о спарринге с Александрией
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов забыл о своем обещании провести спарринг с "Александрией".

Коуч полтавчан не сдержал договоренности о приезде в Александрию - финалисты отправились на сборы в Закарпатье, сообщает телеграмм канал болельщиков "Александрии".

В воскресенье, 9 июня, Ворскла обещала провести матч на КСК "Ника". На замену подопечные Шарана играли с собственной молодежной командой.

Читайте такжеВ спарринге между молодежной командой и Александрией забили 9 голов

А уже завтра, в среду, 11 августа, должен состояться второй контрольный матч "Александрии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Товарищеский матч ФК Александрия Контрольный матч спарринг
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex.696 (Немирів)
11.08.2020 в 16:38
9 червня? Редакція, що ви там курите?
Ответить
0
0
Думитреску (Новомосковск)
11.08.2020 в 16:40
А що завтра - середа, 11 серпня, тебе не напрягло?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...