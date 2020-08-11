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В Ворскле забыли о спарринге с Александрией
Отправились в Закарпатье
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов забыл о своем обещании провести спарринг с "
Коуч полтавчан не сдержал договоренности о приезде в Александрию - финалисты отправились на сборы в Закарпатье, сообщает телеграмм канал болельщиков "Александрии".
В воскресенье, 9 июня, Ворскла обещала провести матч на КСК "Ника". На замену подопечные Шарана играли с собственной молодежной командой.
А уже завтра, в среду, 11 августа, должен состояться второй контрольный матч "Александрии".
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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
11.08.2020 в 16:38
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Думитреску (Новомосковск)
11.08.2020 в 16:40
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