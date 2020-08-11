В Ворскле забыли о спарринге с Александрией

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов забыл о своем обещании провести спарринг с " Александрией ".

Коуч полтавчан не сдержал договоренности о приезде в Александрию - финалисты отправились на сборы в Закарпатье, сообщает телеграмм канал болельщиков "Александрии".

В воскресенье, 9 июня, Ворскла обещала провести матч на КСК "Ника". На замену подопечные Шарана играли с собственной молодежной командой.

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А уже завтра, в среду, 11 августа, должен состояться второй контрольный матч "Александрии".