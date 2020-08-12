Новичок Ворсклы признал, что после Мариуполя ему нужна адаптация к горам

31-летний центрбэк Сергей Яворский прокомментировал свой переход из Мариуполя, первые тренировки на сборах полтавчан в Закарпатской области и амбиции с Ворсклой.

У меня закончился контракт. По взаимному согласию решили не продолжать. Вернулся к варианту с Полтавой. Знаю, что хороший город, амбициозная команда и хороший коллектив. Почему бы не попробовать?

Сергей оценил первые занятия под руководством Юрия Максимова.

Интересные, эмоциональные тренировки. Единственное что - надо привыкнуть к горам. Столько кислорода! А там, где я был, его, наверное, столько и нет.

Рассказал защитник и о своих амбициях с бело-зелеными.

Надеюсь на очень хорошие результаты. У меня также есть амбиции, я не хочу просто доигрывать, не смотрю на свой возраст. Я хорошо себя чувствую - не хуже, чем в 25 лет. Надеюсь принести пользу команде своей игрой и удовольствие болельщикам.

Добавим, что за "Мариуполь" Яворский отыграл 201 матч, в которых забил девять голов. Также в его карьеры были "Оболонь" и казахстанский "Тобол".