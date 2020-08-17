Официально: Мариуполь приобрел лидера Миная

ФК "Мариуполь" заключил контракт с Петром Стасюком – срок трудового договора с защитником рассчитан на 3 года, как сообщает пресс-служба клуба.

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Петр Стасюк родился 24 февраля 1995 года в с. Петродолинское (Одесская область). Петр – воспитанник ДЮСШ "Монолит" (Черноморск) и СДЮШОР "Скала" (Моршин). Амплуа – левый защитник. Рост – 180 см, вес – 67 кг.

С 2013-го по 2017 год он выступал за стрыйскую "Скалу" (53 матча во Второй лиге, 54 игры – в Первой). В сезоне 2017/18 играл в первом дивизионе за "Балканы" (21 матч, 1 гол) и одесскую "Жемчужину" (8 матчей). С лета 2018-го защищал цвета "Миная" (28 матчей во Второй лиге, 30 встреч, 2 гола – в Первой).

В прошлом сезоне в составе закарпатской команды стал чемпионом Первой лиги. По оценке экспертов Петр считался лучшим левым защитником в первом дивизионе.