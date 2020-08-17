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Официально: Мариуполь приобрел лидера Миная

Премьер-лига
(2 голосов)

В прошлом месяце он стал лучшим игроком

Официально: Мариуполь приобрел лидера Миная
Новина українською

ФК "Мариуполь" заключил контракт с Петром Стасюком – срок трудового договора с защитником рассчитан на 3 года, как сообщает пресс-служба клуба.

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Петр Стасюк родился 24 февраля 1995 года в с. Петродолинское (Одесская область). Петр – воспитанник ДЮСШ "Монолит" (Черноморск) и СДЮШОР "Скала" (Моршин). Амплуа – левый защитник. Рост – 180 см, вес – 67 кг.

С 2013-го по 2017 год он выступал за стрыйскую "Скалу" (53 матча во Второй лиге, 54 игры – в Первой). В сезоне 2017/18 играл в первом дивизионе за "Балканы" (21 матч, 1 гол) и одесскую "Жемчужину" (8 матчей). С лета 2018-го защищал цвета "Миная" (28 матчей во Второй лиге, 30 встреч, 2 гола – в Первой).

В прошлом сезоне в составе закарпатской команды стал чемпионом Первой лиги. По оценке экспертов Петр считался лучшим левым защитником в первом дивизионе.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Минай Петр Стасюк Минай
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Источник:
ФК "Мариуполь"

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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
17.08.2020 в 13:55
О боженьки невже Маріуполь вміє купувати? Ще й не з Шахтаря ну це успіх!
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Siren05 (Мариуполь)
17.08.2020 в 13:15
Неужели не аренда? Мы так к этому привыкли... :)
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+1
0
nabo25
17.08.2020 в 12:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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