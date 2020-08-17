Премьер-лига
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Неплях подписал контракт с Олимпиком
Олимпийцы усилились опытным защитником
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Контракт игрока с клубом рассчитан на 1 год.
В своей новой команде Неплях будет играть под 28-м номером.
Напомним, что последним клубом игрока была "Волынь", которую он покинул зимой этого года на правах свободного агента.
Также в карьере игрока были молодежка "Днепра", "Севастополь", греческий "Платаниас", "Карпаты", "Верес" и "Маруиполь".
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Источник:ФК Олимпик
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