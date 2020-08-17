Неплях подписал контракт с Олимпиком

" Олимпик " пред стартом нового сезона усилился 28-летним украинским защитником Евгением Непляхом.

Контракт игрока с клубом рассчитан на 1 год.

В своей новой команде Неплях будет играть под 28-м номером.

Напомним, что последним клубом игрока была "Волынь", которую он покинул зимой этого года на правах свободного агента.

Также в карьере игрока были молодежка "Днепра", "Севастополь", греческий "Платаниас", "Карпаты", "Верес" и "Маруиполь".